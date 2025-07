Lendas do Timão e do Boca empatam em amistoso festivo

Treze anos depois da conquista inédita da Copa Libertadores, os ídolos do Corinthians voltaram neste sábado (5) ao Pacaembu – agora rebatizado de Mercado Livre Arena – para celebrar a data em grande estilo. Em amistoso contra as lendas do Boca Juniors, o clima foi de nostalgia, rivalidade e festa. O resultado em campo ficou no 1 a 1, mas o sentimento nas arquibancadas foi de comemoração.

O Corinthians Legends entrou em campo com: Júlio César; Alessandro, Leandro Castán, Chicão e Fábio Santos; Paulo André, Paulinho e Danilo; Jorge Henrique, Emerson Sheik e Liedson. Pelo Boca Juniors Legends, comandado por Enrique Habrina, jogaram: Abbondanzieri; Pampa Calvo, Matellán, Schiavi e Imboden; Fabián Vargas, Basualdo, Ariel Rosada e Erviti; Mouche e Carreño.

A partida comemorativa teve dois tempos de 30 minutos. Pablo Mouche abriu o placar para o Boca aos 24 minutos da primeira etapa. Nos acréscimos, Fábio Santos empatou para o Timão em cobrança de pênalti.

Na beira do gramado, Tite – técnico da conquista em 2012 – foi ovacionado. “Aquele time era muito inteligente emocionalmente. Competia, cooperava e tinha uma disciplina enorme”, afirmou Tite. Autor dos dois gols na final de 2012, Emerson Sheik reviveu a emoção: “Depois da final, no vestiário, percebemos que o sonho tinha se tornado realidade.”

LEIA TAMBÉM:

Água Santa segura empate com um a menos e permanece no G-4 da Série D