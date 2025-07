Água Santa segura empate com um a menos e permanece no G-4 da Série D

Mesmo jogando em casa, o Água Santa não conseguiu balançar as redes e empatou sem gols com o Porto Vitória, neste sábado (5), pela 11ª rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida aconteceu na Arena Inamar, em Diadema, e teve um momento decisivo ainda no início: aos 20 minutos do primeiro tempo, o volante Bruno Vinícius foi expulso, deixando o time paulista com um homem a menos em campo.

O resultado mantém o Água Santa na zona de classificação, mas o time foi ultrapassado pelo Maricá, que venceu na rodada e chegou aos 16 pontos — um a mais do que os 15 da equipe de Diadema. Do outro lado, o Porto Vitória também sofreu consequência direta do empate e caiu para a vice-lanterna do grupo, agora com 13 pontos.

A próxima rodada da competição acontece no sábado. O Água Santa volta a campo às 17h, no estádio do Canindé, onde encara a Portuguesa. No mesmo horário, o Porto Vitória enfrenta o Rio Branco-ES, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.