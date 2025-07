Férias em shopping de Mauá têm oficinas gratuitas para público infantil

O Mauá Plaza Shopping preparou uma programação especial para as férias de julho, com atividades gratuitas destinadas a crianças de 2 a 12 anos. A campanha "Férias no Mauá Plaza: Vem soltar a criatividade” acontece até 27 de julho, com oficinas temáticas, jogos e um espaço interativo especialmente desenvolvido para o público infantil.

A iniciativa busca aumentar o fluxo de visitantes durante o recesso escolar, além de oferecer uma alternativa de lazer gratuita para famílias da região.

“Além de garantir diversão, buscamos proporcionar experiências que criem memórias afetivas e estimulem a criatividade dos pequenos. É uma forma de transformar o shopping em um espaço de convivência e acolhimento”, afirma Ariane Oliveira, gerente de Marketing do Mauá Plaza.

A programação conta com um espaço fixo com jogos diversos, disponível diariamente ao lado da loja Renner, sem necessidade de agendamento. Já as oficinas criativas ocorrem aos sábados e exigem inscrição prévia pela plataforma Flugo, com link disponível no site oficial e nas redes sociais do shopping. Para garantir que todas as crianças possam aproveitar as atividades com conforto e segurança, tanto na sala de jogos quanto nas oficinas estarão disponíveis para empréstimo cordões de identificação e abafadores de som, promovendo a inclusão de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Caso a família não possa comparecer no dia e horário agendados, é necessário cancelar a inscrição diretamente no site da Flugo. Cada CPF pode inscrever até duas crianças nas atividades. O não comparecimento sem cancelamento prévio resultará em bloqueio automático para futuras participações em eventos promovidos pelo shopping.

Confira a programação completa:

Espaço de Brincadeiras (sem agendamento)

Período: de 1º a 27 de julho

Horário: das 14h às 20h

Faixa etária: de 2 a 12 anos

Capacidade: até 20 crianças por sessão

Duração: 30 minutos por sessão

Acompanhamento: todas as crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos

5/7 – Oficina Areia Mágica: Volta ao Mundo

Horário: das 14h às 20h

Faixa etária: de 3 a 12 anos

Necessário agendamento prévio pela plataforma Flugo (https://flugo.com.br/p/maua.plaza)

Capacidade: até 14 crianças por hora

Duração: 40 minutos por sessão

Acompanhamento: todas as crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos

12/7 – Oficina Minha Caixinha Encantada

Horário: das 14h às 20h

Faixa etária: de 2 a 12 anos

Necessário agendamento prévio pela plataforma Flugo (https://flugo.com.br/p/maua.plaza)

Capacidade: até 30 crianças por hora

Duração: 25 minutos por sessão

Acompanhamento: todas as crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos

19/7 – Oficina Brinquedo de Pano

Horário: das 14h às 20h

Faixa etária: de 2 a 12 anos

Necessário agendamento prévio pela plataforma Flugo (https://flugo.com.br/p/maua.plaza)

Capacidade: até 30 crianças por hora

Duração: 25 minutos por sessão

Acompanhamento: todas as crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos

26/7 – Oficina Jogo da Velha Criativo

Horário: das 14h às 20h

Faixa etária: de 2 a 12 anos

Necessário agendamento prévio pela plataforma Flugo (https://flugo.com.br/p/maua.plaza)

Capacidade: até 15 crianças por hora

Duração: 45 minutos por sessão

Acompanhamento: todas as crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos

Espaço Instagramável

Durante todo o mês de julho, o público poderá registrar momentos especiais em um cenário exclusivo, montado em frente à loja Cacau Show Mega Store.