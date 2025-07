Em reuniões, Consórcio alinha avanços regionais em segurança pública

Com o objetivo de discutir melhorias na segurança pública da região e planejar ações integradas, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC alinhou os próximos passos do programa ABC+Seguro em reuniões nesta semana sobre medidas para reforçar o monitoramento, a prevenção e o combate à criminalidade nas sete cidades.

Para fortalecer a integração entre as administrações municipais e as forças de segurança, a entidade recebeu secretários de Segurança, representantes das GCMs (Guardas Civis Municipais) e coordenadores dos centros de monitoramento instalados na região.

Ferramentas fundamentais para auxiliar na prevenção de crimes, no monitoramento de eventos e emergências e na análise de dados, os centros de monitoramento municipais possibilitaram, graças ao acompanhamento contínuo, a identificação de atividades suspeitas. Com isso, permitem ações preventivas e o auxílio rápido em situações emergenciais.

Diante das particularidades de cada equipamento municipal, foram debatidos os desafios e as possibilidades para a integração dos sistemas de monitoramento, especialmente a disponibilização de informações entre as cidades consorciadas.

O Consórcio também afinou as principais demandas das sete cidades para a elaboração de atas de registro de preços regionais para a Segurança Pública. Na última Assembleia Geral do Consórcio, realizada em junho, os prefeitos aprovaram a implementação de um sistema de compras consorciadas na região, uma das metas da atual gestão da entidade regional.

Durante a reunião, os secretários de Segurança e integrantes das pastas municipais elencaram as demandas prioritárias e viáveis para a elaboração das atas, subsidiando com informações a equipe do Consórcio. O próximo passo é a formalização dos quantitativos necessários para os itens apontados.

O diretor de Programas e Projetos do Consórcio, Diego Tavares, destacou a importância da união de esforços para o combate à criminalidade, visando o bem-estar e a segurança da população. “Com planejamento, diálogo e ações coordenadas podemos avançar em melhorias na segurança pública do Grande ABC, melhorando ainda mais os índices criminais e, sobretudo, a sensação de segurança nas sete cidades”, afirmou.

ABC+Seguro

O ABC + Seguro é o primeiro programa intermunicipal do País de combate à criminalidade. A ação nasceu após diversas reuniões entre os secretários municipais e tem a proposta de implementar uma série de ações com o foco na redução dos índices criminais e aumento da sensação da segurança na região. O programa se desenvolve em três principais eixos: integração, treinamento e tecnologia.

O pontapé do programa foi dado na Assembleia Geral de prefeitos de maio, com a assinatura de convênio inédito entre os municípios, que prevê a integração das forças de segurança municipais em comunicação, operações e atuação ostensiva. Neste eixo também estão previstas compras consorciadas de itens da Segurança.

Agora, o Consórcio alinha, em reuniões periódicas, como avançar nos outros dois braços do programa, que são tecnologia e treinamento.