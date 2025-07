Veja o obituário do Grande ABC deste dia 5 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Pedrina Pereira de Godoy Catharina, 103. Natural de Macatuba (SP). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nadezda Robles Alvarez, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Augusto Pereira Xavier, 95. Natural de Mirabela (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Ideliza da Silva Alexandre, 92. Natural da Cruz das Almas (Bahia). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Mario Domingos de Oliveira, 90. Natural de Ribeirão Claro (Paraná). Residia no parque Capuava, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ephigenia Moreira Campello, 88. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida de Moraes Zuim, 88. Natural de Amparo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oswaldo Stanghine, 88. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Humaitá, em santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Leonel Pinto da Silva, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Satélite, em Santa Bárbara (SP). Dia 30, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Jurandi Valentin da Silva, 83. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Aurino Francisco Lacerda, 74. Natural de Divinópolis (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Henrique Alves, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

João Oliveira de Faria, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Ajudante geral. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

David de Sousa Ximenes, 27. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Estudante. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Nadir Borali Ambrozi, 74. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Paulo Henrique de Oliveira, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Via Anchieta, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Jardim da Colina.

Victor Carvalho dos Santos, 21. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Lucinda de Mello Silva, 90. Natural de Jambeiro (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 30. Crematório Planalto.

DIADEMA

Raimunda dos Santos Lima, 94. Natural de Bayeux (Paraíba). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Elzita Araujo Xavier Mendes, 91. Natural de Boninal (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Edite de Freitas Siqueira, 85. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 30, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio dos Reis, 83. Natural de Araxá (Minas Gerais). Residia no Jardim Célia, Zona Sul da Capital. Dia 30. Vale da Paz.

Maria Gregória dos Santos, 81. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 30. Cemitério da Paz, no Morumbi (Capital).

Lenildo Gomes da Silva, 60. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Cristiano Fonseca da Silva, 39. Natural de Diadema. Residia no Jardim Maria Helena. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Sheila Tenório Costa Pena, 37. Natural de Diadema. Residia na Vila Nova Conquista. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Débora Gomes de Freitas, 32. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Guilherme Henrique Santos Queiroz, 26. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Valdiva Leite Athanasio, 92. Natural de Pontal (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 30, em Sant André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Leonidia de Lima dos Passos, 90. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

José Vieira de Sá, 87. Natural de Oeiras (Piauí). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Gilberto Curvelo Rodrigues, 62. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Conde, em Rio Grande da Serra. Dia 30, em Diadema. Cemitério São Sebastião.