Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (4) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta sexta-feira, dia 4 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Atenção aos assuntos domésticos e familiares hoje com a Lua em Escorpião. No trabalho, busque focar em tarefas domésticas enquanto Vênus e Urano trazem boas vibrações para sua vida profissional. À noite, Vênus muda para Gêmeos: aguarde animação nas amizades e surpresas no amor. Sucesso à vista!

Cor: PRATA

Palpite: 27, 29, 45

Sextou com a força da comunicação! Aproveite para viajar ou expandir sua rede profissional. Vênus em Gêmeos traz energias positivas para a carreira. As redes sociais favorecem a conexão com amados e podem agitar a vida amorosa. Desfrute da leveza no romance e do aumento de sintonia com seu par.

Cor: CINZA

Palpite: 38, 18, 36

A lua em Escorpião traz energia positiva para seus interesses financeiros hoje! Confie na sua intuição para identificar oportunidades lucrativas. Além disso, o brilho de Vênus em Gêmeos acrescenta charme e bom humor em sua vida amorosa. Mas lembre-se, pegue leve na possessividade. Vamos transformar empenho em prosperidade!

Cor: ROSA

Palpite: 04, 14, 06

Sextou com energia para correr atrás de grandes projetos! Com a Lua em seu signo, é dia de crescimento pessoal e revisão de prioridades. Participe de tarefas colaborativas e explore novas experiências no trabalho. Além disso, seu charme estará irresistível na paquera graças a Vênus em Gêmeos.

Cor: VERDE

Palpite: 24, 06, 31