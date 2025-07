Veja horóscopo desta sábado (4) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta sexta-feira, dia 4 de julho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Confiem na sua intuição para lidar com mudanças inesperadas hoje! Foque em assuntos de trabalho e saúde pela manhã e deixe Vênus proteger seus relacionamentos. Seu atual lance pode evoluir para algo mais sério.

Cor: BRANCO

Palpite: 11, 38, 02

Um sextou astral aguarda seu signo! Lua protege as amizades, enquanto Vênus e Urano aumentam a capacidade de relacionamento e trazem sorte. À tarde, questões de trabalho e saúde ganham destaque com Vênus em Gêmeos. O romance promete harmonia e diálogo, perfeito para convivência ou conquistas.

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 40, 32, 14

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta sexta-feira (4)



Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (4) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião



Hoje, você será impulsionado por sua ambição, com uma foco energético na carreira. Mostre sua destreza e resolva pendências familiares de manhã. Com a chegada de Vênus ao seu paraíso astral à tarde, espere uma dose extra de sorte. Prepare-se para um romance agitado e seduza com seu charme!

Cor: AZUL

Palpite: 38, 43, 47

É hora de utilizar essas qualidades no trabalho, interagir mais com outras pessoas e cuidar de atividades e tarefas que podem ser feitas em equipe. Sua habilidade para se comunicar tem tudo para crescer pela manhã, então aproveite para esclarecer qualquer mal–entendido. Seu jeito descontraído e otimista anima a vida amorosa!

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 22, 23, 31