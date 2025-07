Segurança em cruzeiros Disney é destaque após resgate no mar

Um episódio recente envolvendo o resgate de um pai e sua filha de apenas cinco anos, que caíram ao mar durante um cruzeiro da Disney, reacendeu a discussão sobre a segurança a bordo — e reforçou a confiança na estrutura da Disney Cruise Line.



Segundo Orlando Theodoro, CEO da Tio Orlando Viagens, referência entre os brasileiros que viajam para o universo Disney, o incidente mostra justamente como a tripulação está preparada para situações de emergência. “O alerta foi acionado imediatamente e o resgate aconteceu em menos de dez minutos. A equipe é extremamente bem treinada e segue padrões de segurança internacionais muito rigorosos”, explica.



Além da rapidez no resgate, Tio Orlando destaca que os navios da Disney contam com tecnologia de ponta para prevenir acidentes, sistemas avançados de monitoramento e rotas planejadas com base em análises climáticas atualizadas em tempo real. “A empresa não hesita em mudar o trajeto do navio para fugir de furacões ou tempestades. Segurança vem sempre em primeiro lugar”, garante.



Outro ponto que reforça a confiança dos passageiros é o treinamento obrigatório: todos a bordo participam de um exercício de emergência já no dia do embarque, com instruções práticas sobre como agir em situações de risco. “Nem restaurante funciona nesse horário, porque todos precisam estar na simulação”, conta Tio Orlando.



A Disney Cruise Line opera desde 1998 e conquistou o mercado com rígidos protocolos de manutenção, inspeções frequentes e tripulações preparadas para lidar com qualquer eventualidade. Para Tio Orlando, o recente resgate só confirma o compromisso da marca com a segurança de quem embarca na experiência mágica dos cruzeiros Disney.