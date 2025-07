Pai pula de navio da Disney após filha cair do 4° andar

Um pai pulou de um navio de cruzeiro da Disney para salvar sua filha depois que ela caiu no mar. O incidente aconteceu por volta das 11h do domingo (29), o último dia da viagem.

Os membros da tripulação puxaram a dupla para um lugar seguro enquanto o navio retornava da ilha particular da Disney Lookout Cay, nas Bahamas, para Fort Lauderdale, na Flórida. De acordo com testemunhas, a garota caiu enquanto tirava fotos perto de uma grade.

O vídeo mostra os membros da tripulação resgatando a dupla no mar e o barco de resgate sendo posteriormente içado de volta a bordo com a filha e o pai em segurança.

Noe Ayala, de 45 anos, que capturou a filmagem, disse que todo o resgate levou apenas 20 minutos - desde o alerta inicial de "man overboard" ("homem ao mar" na tradução para o português) até a colocação da filha e do pai no barco de resgate.

Ayala, que é da Califórnia, disse que "o navio começou a virar imediatamente e a tripulação reagiu de imediato". "O barco de resgate foi acionado cerca de 10 a 15 minutos depois."