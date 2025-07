Ariel de Castro é empossado membro do Conselho Federal da OAB

O advogado Ariel de Castro Alves foi nomeado e empossado pelo presidente do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Beto Simonetti, como membro da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, representando a unidade paulista. A posse ocorreu no início dessa semana após Alves ter sido indicado pelo presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica. Ele irá atuar entre 2025 e 2028.

Ariel é referência na área de direitos humanos e um dos defensores dos direitos da infância e juventude mais conhecidos do País. O advogado foi secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania em 2023, e deixou o cargo após desentendimentos com o então ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida.

“É uma grande satisfação e ao mesmo tempo um desafio retornar a atuar no Conselho Federal da OAB em Brasília e no País todo numa Comissão fundamental, que busca a implementação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que este mês completa 35 anos de publicação” , afirmou o advogado.





Currículo

Na OAB de São Paulo, Ariel é membro da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de presidir a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Bernardo. Na unidade nacional, Alves foi um dos fundadores da Comissão Especial da Criança e do Adolescente, da qual foi membro e vice-presidente, entre 2005 e 2013.

Ariel atua há 30 anos na área de direitos humanos e atualmente integra o Indica (Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), é consultor da World Vision (Visão Mundial), maior entidade cristã humanitária internacional e presidente de honra do Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, entidade de direitos humanos mais antiga do Brasil, fundada pelo falecido arcebispo emérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns.

Além disso, o advogado já atuou e colaborou com importantes entidades e instituições, como a Human Rights Watch, Justiça Global, Aldeias Infantis SOS, Acat (Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura), Movimento Nacional de Direitos Humanos, entre outras. Alves Também foi secretário geral do Condepe (Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo), presidente do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), e membro dos Conselhos de Política Penitenciária e do Bem Estar do Menor de São Paulo.

Em 2012, Ariel recebeu menção honrosa do Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, pelo trabalho como presidente da Fundação Criança de São Bernardo, entre 2009 e 2013. Pela atuação na defesa dos direitos humanos da infância e juventude, o advogado também já foi homenageado pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho) e pela ONG Cidade Escola Aprendiz, fundada pelo conhecido jornalista Gilberto Dimenstein, já falecido.





LEIA MAIS: Justiça determina que Fundação Criança de São Bernardo seja reestruturada