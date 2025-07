Noiva monocromática? Veja detalhes do vestido de Aldeíde em 'Vale Tudo'

O grande dia chegou para Aldeíde em Vale Tudo. No episódio deste sábado, 5, a personagem vivida por Karine Teles finalmente vai realizar o sonho de se casar com o empresário milionário Laudelino (Herson Capri), em uma celebração romântica, com direito a recepção na hípica e os amigos de Vila Isabel reunidos.

LEIA MAIS: ‘Vale Tudo’ é novela para quem gosta de assistir novela

Mas quem rouba a cena, mesmo, é o vestido da noiva. Longe de seguir o caminho do branco total, a figurinista Marie Salles optou por uma leitura mais lúdica e afetiva do tradicional. Segundo ela explicou à revista Vogue, a proposta nasceu da ideia de transportar para a tela o imaginário de uma noiva que cresceu sonhando com contos de fadas.

Criado a partir de uma peça comprada pela internet, o vestido foi repaginado com a aplicação de strass rosa e lilás em cada flor. A mistura de branco com rosa, cor preferida de Aldeíde, é o que dá personalidade ao look, além de romper com a estética convencional dos casamentos televisivos e, de quebra, fugir do monocromático, para a alegria de Marco Aurélio (Alexandre Nero).

"Ela vem desse lugar da fantasia, da infância. Quisemos trazer essa ingenuidade para o figurino", disse Marie para a revista. O resultado é um vestido esvoaçante, com muito tule e bordados florais, que traduzem o romantismo sonhado por Aldeíde desde os tempos de secretária da TCA.

LEIA MAIS: Silvio de Abreu critica roteiro de 'Vale Tudo': 'Era melhor ter criado algo novo'

Para completar o visual, joias da marca Nino Bran e uma coroa comprada no Saara, centro comercial popular no Rio de Janeiro, foram os escolhidos para compor o estilo da noiva.

Com Aldeíde fora da TCA, após o casamento os noivos vão para Portugal.