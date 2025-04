‘Vale Tudo’ é novela para quem gosta de assistir novela

Quer queiram ou não, Vale Tudo já se coloca como um dos assuntos obrigatórios, mostrando-se preparada para, aos poucos, superar as incertezas e dúvidas que ainda existem sobre ela.

Incertezas, dúvidas e mesmo um pouco de má vontade, por se tratar de um outro remake e dos insucessos anteriores do horário, que, aos poucos, são colocados de lado.

Só com três semanas de exibição, não é um enorme sucesso, muito menos à altura que a direção da Globo tanto espera e precisa, porém já aponta como um dos melhores trabalhos produzidos, nesses últimos tempos, na faixa das 21h.

Nada a ver, no caso em questão, toda a barulheira, até certa baixaria, dos seus bastidores, mas naquilo que é colocado no ar o resultado é dos mais animadores.

Se o público quer uma boa novela, Vale Tudo tem o necessário a oferecer, a partir da qualidade do texto de Manuela Dias, na sua adaptação, e um desempenho do elenco dos mais equilibrados.

É meio cedo para falar de cada um, mas existem alguns que já tomam conta do personagem e assim vão com eles, da primeira à última cena, como são os casos de Júlio Andrade, Taís Araújo, Malu Galli, Paolla Oliveira, Alexandre Nero, Alice Wegmann, Renato Góes e Luís Lobianco,

Repito: está só no começo, mas tudo nos levando a acompanhar uma novela, com seus trocentos capítulos, que é novela mesmo, para quem gosta de assistir novela.

TV tudo

Vida de jornalista

Paris é do lado de Roma e a correspondente da Band, Sonia Blota, tentou seguir da capital francesa para a Itália imediatamente após o anúncio oficial da morte do Papa. Cobertura do tipo, sempre é algo muito diferente, impactante, por isso a sua viagem demorou muito mais do que o normal.

Palavra da Sonia

Em contato com a coluna, após superar as dificuldades, Sonia Blota contou os motivos porque entendeu tudo de forma natural. Primeiro, a popularidade do Papa Francisco, “tão pop, que o mundo inteiro baixou aqui no Vaticano”. Outros fatores: ele morreu num feriado e no ano do jubileu católico. Mas o principal, segundo ela, “é que se trata do Papa Francisco”.

Parou no meio

Fábio Piperno, jornalista da Jovem Pan, segundo ele, estava na Itália em um turismo futebolístico, que incluía jogos e visitas a estádios. Mas teve que parar no meio, voltar de Milão para Roma e assumir as funções de correspondente no Vaticano.

Aniversário da Globo

Vale destacar que o dia do aniversário da Globo será neste próximo sábado, 26, 60 anos. O primeiro programa levado ao ar na sua história foi o infantil Uni Duni Tê, apresentado pela professora Fernanda Barbosa Teixeira. São muitas as comemorações programadas.

Especial Tributo

A Globo vai exibir, nas suas sextas-feiras, de 2 de maio a 6 de junho, o especial Tributo, homenagem e reconhecimento aos grandes nomes da TV. Já estavam confirmados os nomes de Glória Menezes, Tony Tornado, Susana Vieira e Walcyr Carrasco. Agora, juntam-se a eles, Francisco Cuoco e Dennis Carvalho.

Esfriou

Aqui se falou da possibilidade de Band, com os filhos do Benedito Ruy Barbosa, levar à frente planos sobre a continuidade de Os Imigrantes. Produzir outra novela, trazendo a história até os tempos atuais. A exemplo do que aconteceu com a Romaria, do Jayme Monjardim, entendeu-se que não existem condições para tal.

Cronograma

Guerreiros do Sol e a terceira temporada de Rensga Hits! encabeçam a lista dos próximos lançamentos do Globoplay. A previsão para a novela, que mostrará o cangaço pela ótica da mulher, é para ainda este semestre.





Parceria

Em gravação marcada para hoje, a transmissão do Troféu Imprensa, com Patrícia Abravanel e Celso Portiolli, será realizada por SBT e Disney+ no dia 4 de maio. Plataforma de streaming que também exibe a novela A Floresta Encantada.

Testes

A Record, no segundo semestre, vai abrir temporada de testes para encontrar o elenco da série Ben-Hur, com direção de Leonardo Miranda. Como personagens principais, além do protagonista, o antagonista da história: Messala Severus.