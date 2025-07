Jeep Compass desafia o tempo e a concorrência

A sensação inicial de quem entra no Compass [e de confiança. O SUV da Jeep, que em 2026 completa dez anos de produção no Brasil, segue se impondo e desafiando a concorrência. Nos seis primeiros meses deste ano, 27.533 unidades foram emplacadas no Brasil, colocando o veterano utilitário como o 12º colocado no ranking dos mais vendidos.

Atualmente, são seis as versões oferecidas pela marca, quatro delas com o badalado motor 270T (1.3 turbo, que entrega 176cc), que entrega potência e desempenho sem comprometer o consumo. O Sport (de entrada), sai por R$ 189.990 (o preto) e tem como diferenciais a central multimídia de 8,4”, painel painel digital de 7”.

O topo de linha é o Blackhalk, a versão esportiva do Compass, que conta com acabamentos escurecidos e a exclusiva pinça de freio vermelha, além de teto solar panorâmico, design esportivo e o motor 2.0 turbo, que entrega 272 cv. Para ter isso tudo o motorista terá de desembolsar R$ 296,5 mil.

Por uma semana a equipe do Diário esteve a bordo (e aprovou!) da versão S, que custa R$ 252 mil e tem as rodas de 19” pintadas de preto e tem equipamentos importantes, como monitoramento de ponto cego e park assist e teto solar panorâmico, empurrado pelo motor 270T.

