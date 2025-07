Honda atualiza Civic Hybrid, mas mantém o preço antigo

O Civic Hybrid 2026 recebeu discretas atualizações. As mais visíveis são nova grade frontal, o para-choque dianteiro e as lanternas traseiras escurecidas. Segue o motor 2.0 a combustão e o motor 2.0 a combustão auxiliado por outros dois elétricos. E o melhor, foi mantido o preço do modelo anterior, R$ 265,9 mil.

As mudanças, embora sutis, deram ao sedã um aspecto mais esportivo. Que ganha ainda mais destaque com as rodas de 17 polegadas calçadas com pneus 215/50 R17 91V. O design interno se caracteriza pelo equilíbrio do painel, com formas retilíneas e difusores de ar discretos. O painel de instrumentos tem tela de TFT colorida de 10,2 polegadas de alta definição, que permite diferentes configurações.

Os três motores do sedã, que é fabricado na Tailância, têm funções distintas. Um elétrico de alta potência (184 cv) trabalha junto com o propulsor a gasolina alimentado por injeção direta (143 cv). Ao segundo elétrico cabe a função de gerador de energia para, o conjunto de baterias de íons de lítio posicionado sob o assento do banco traseiro.

Na maior parte das situações, o Civic é tracionado apenas pelo motor elétrico – EV Drive (100% elétrica). A modalidade Hybrid Drive (motor à combustão como gerador de energia para o sistema elétrico) ou Engine Drive (somente combustão) se alternam automaticamente de acordo com fatores relacionados à topografia, pressão no pedal do acelerador ou nível das baterias.

O Civic traz o Honda Sensing, pacote de tecnologia baseado em imagens, que oferece piloto automático, frenagem para evitar colisão ou saída da pista, permanência na faixa e controle de faróis.