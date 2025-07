Suplementos em alta: o que é tendência e o que é necessário?

Para que serve o ômega 3? E a creatina? E quais suplementos o corpo precisa? Com certeza esses questionamentos surgiram para pessoas que estão buscando um estilo de vida mais saudável e estão à procura de suplementos alimentares.

Segundo levantamentos da Abradilan (Associação Brasileira de Distribuição e Logística), o mercado de wellness (bem-estar) e suplementos é um dos que mais tem crescido nos últimos anos. O mercado de suplementos alimentares e vitamínicos chegou a arrecadar cerca de US$ 55,6 bilhões em 2023. A previsão até 2028, daqui a três anos, é que essa receita chegue a R$ 10,8 bilhões.

Ou seja, mesmo que os olhares do mercado e das pessoas estejam cada vez mais atentos para esse ramo, ainda existem algumas dúvidas sobre o que é conversa e o que funciona de fato.

Existem diversos benefícios em torno de uma suplementação, quando feita de forma adequada. Promessas de melhora em uma performance física, mais disposição, mais energia, mais força nos cabelos e unhas e até mesmo questões que influenciam na saúde mental, como sono, foco e atenção. Tudo isso surge, seja para entender para que serve o ômega 3 ou outros suplementos famosos.

Como identificar o que é saudável?

Para saber qual suplemento é mais adequado, o auxílio médico e de um nutricionista é essencial. É extremamente recomendado que a pessoa que busca esse apoio, independente da necessidade ou da motivação, busque profissionais qualificados para orientar. Em nenhum viés é recomendado que o uso de suplementos seja feito por conta própria.

A partir daí, é pesquisar quais suplementos e quais marcas têm confiança e certificações científicas que comprovam suas qualidades e eficácia. Entre os mais famosos e recomendados, se destacam o whey (proteína que ajuda na recuperação muscular), creatina (que ajuda na reposição e força muscular, principalmente para quem treina), colágeno (muito procurado por mulheres, ajuda na eficácia estética, mas com estudos que se contradizem), e o ômega 3 (benefício para coração, cérebro e funções motoras).

O ômega 3, por exemplo, há anos é um dos suplementos mais buscados. O seu sucesso não é apenas nome ou marketing, a busca para que serve o ômega 3 surge como indicador que quem procura é um público crítico, que quer se manter bem informado e que procura produtos e suplementos que sejam de boa qualidade.

Quando ir atrás de suplementos

Após entender para que serve o ômega 3 ou buscar outros suplementos alimentares, outra dúvida que surge é quando é o momento ideal de procurar suplementação. Na resposta, alguns fatores devem ser levados em consideração.

Antes de tudo, é importante entender as deficiências e entender onde há faltas. Isso é feito com auxílio médico e exames. Outro quesito é a alimentação, ao compreender se as dietas são adequadas ou precisam de determinados reforços. Saber se o suplemento tem comprovação científica surge como outro tópico importante.

E novamente: a orientação do profissional de saúde é muito necessária. Seja nutricionista, endocrinologista ou o que seja, desde que tenha formação, experiência e capacidade, a consulta, os exames e uma conversa cautelosa e detalhada é essencial.

Hoje em dia, existem linhas completas e cada vez mais atrativas e palatáveis de suplementos. Entre as opções no mercado, hoje é possível achar suplementos em formatos de shakes, chás, barras de proteína, colágeno, multivitamínicos e fibras. Existem até mesmo variações, como acontece nos casos dos wheys, veganos e sem lactose. Sabores, formatos e opções sobram aos montes, ainda mais com as projeções de ascensão destes mercados.

Mas se engana quem pensa que suplementos por si só mudam vidas. Muitos começam a suplementar achando que somente com o uso desses produtos, independente de quais sejam, irão fazer emagrecer, ganhar massa, ficar mais inteligentes ou atingirem suas metas pensando em hipertrofia.

Não é assim que funciona. Nem é preciso ir muito a fundo nos estudos para compreender esses cenários. Os suplementos são uma ajuda e não uma solução milagrosa. Para que tenham o efeito necessário, além de tudo o que foi citado anteriormente, é preciso ter uma rotina envolta dos objetivos que serão alcançados.

Essa rotina conta com muitos pontos. Alimentação saudável e dietas que englobam as necessidades, atenção à academia e exercícios físicos, noites de sono, cuidados com a saúde mental… Tudo isso deve ser levado em consideração. Apenas assim os suplementos fazem efeito.

Conciliando tudo isso, o pilar do bem-estar e da saúde é mantido. Suplementos sempre são bons, mas desde que a pessoa tenha consciência do que está tomando e tenha cuidado para não cair nas tendências e produtos que, na verdade, não tem comprovação. É ideal tomar cuidado nas redes sociais também. Não existe fórmula mágica quando o assunto é saúde e bem-estar.