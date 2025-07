Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (3) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta quinta-feira, dia 3 de julho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Embarque na vibração dos sonhos e expectativas hoje! Estreite laços, ajude outrem, busque novos projetos e divirta-se com amigos. A paquera é cheia de emoções fortes com um toque de sensualidade, enquanto seu romance floresce apaixonadamente.

Cor: VERDE

Palpite: 26, 53, 17

Hoje, seu ímpeto para conquistar respeito e admiração está em alta! Use-o para alcançar suas metas profissionais. Que tal um novo look para impressionar? E não se esqueça: ótimas energias vindo do Sol prometem aquecer seus relacionamentos. Converse sobre o futuro com seu amor ou dê o primeiro passo para uma nova conquista!

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 07, 38, 47

Foque nas tarefas primeiro e deixe a diversão para depois. Vai perceber que seu jeito descontraído torna o trabalho em equipe mais prazeroso. Depois, energize-se com um bom passeio e deixe o estresse para trás. Cuide da saúde e prepare-se para um romance à distância emocionante. Caso já esteja comprometido, tente aproveitar momentos leves e alegres a dois!

Cor: BEGE

Palpite: 51, 23, 53

A Lua segue estimulando sua disposição para fazer algumas mudanças, seja no trabalho, em casa ou nos cuidados com o seu corpo. Nem sempre é fácil se desapegar ou fazer transformações nos seus hábitos, mas o resultado tem tudo para ser positivo. Já os assuntos do coração contam com as good vibes enviadas pelo Sol, que ilumina seu paraíso astral e reforça seu carisma. Se joga!

Cor: BRANCO

Palpite: 11, 54, 09