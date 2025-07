Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quinta-feira (3)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta quinta-feira, dia 3 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Use suas habilidades de comunicação para brilhar no trabalho e expandir seus contatos hoje! Sua intuição pode pedir algum isolamento - respeite essa vontade. Solteiro? Use seu charme para conquistar. No relacionamento, traga romantismo para animar a vida a dois.

Cor: PRETO

Palpite: 23, 49, 59

Hoje é um dia perfeito para gerir dinheiro e talvez investir em algo especial. Oportunidades inesperadas de renda extra podem surgir no trabalho. Apesar de seu dia ser produtivo, encontre tempo para relaxar com amigos! No amor, uma pitada de paciência e menos possessividade trarão harmonia.

Cor: AZUL-MARINHO

Palpite: 06, 17, 44

Conte com a confiança das estrelas hoje! Realize tarefas com iniciativa, conte com apoio dos amigos e aproveite o Sol protegendo seu lado profissional para alcançar novos objetivos. Deixe seu charme fluir, afinal, será difícil resistir aos seus encantos.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 51, 32, 14

Hoje é o dia para seguir seu sexto sentido e identificar as grandes oportunidades à sua frente – o sucesso no trabalho está mais próximo do que imagina! Energias positivas iluminam seus planos de viagem ou estudos. No amor, prepare-se para a calmaria e surpresas doces. Um segredo surpreendente pode acelerar seu coração.

Cor: PINK

Palpite: 31, 32, 51