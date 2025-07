Bia Haddad perde de 110ª do mundo e cai na 2ª rodada em Wimbledon

Após fazer sua melhor partida na grama nesta temporada, na estreia, Beatriz Haddad Maia caiu de produção nesta quarta-feira e foi eliminada na segunda rodada de Wimbledon. A número 20 do mundo foi superada pela húngara Dalma Galfi, 110ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/1.

Bia fez um set inicial muito equilibrado contra a húngara, apesar de oscilações em momentos importantes. Mas perdeu confiança na segunda parcial e chegou a estar perdendo por 5/0. Mesmo irregular, Galfi exibiu maior solidez em seus games de saque e sacramentou a vitória em 1h43min.

Com a derrota, Bia não consegue repetir a campanha do ano passado, quando alcançou a terceira rodada em Wimbledon. O revés, portanto, pode custar algumas posições no ranking da WTA.

O equilíbrio do primeiro set entre Bia e Dalma Galfi podia ser atestado pelos números. Cada uma obteve uma quebra de saque. Ambas anotaram a mesma quantidade de bolas vencedoras (15) e os erros não forçados tiveram a brasileira com ligeira "vantagem": 21 a 19.

A húngara obteve a primeira quebra do jogo, no sétimo game. Mas hesitou ao sacar para fechar a parcial. Bia aproveitou a chance, devolveu a quebra e igualou o placar. A brasileira também salvou set points no parelho tie-break, em que Galfi só conseguiu fechar em sua quinta chance. A parcial teve duração de 1h11min.

Após o revés, Bia não conseguiu manter o ritmo de jogo e viu a húngara se impor em quadra. Galfi faturou duas quebras de saque em série e abriu 4/0. A brasileira seguiu acumulando erros não forçados (foram 32 ao longo da partida) e não esboçou reação. Sem hesitar desta vez, a húngara confirmou a vitória.

MELO E MATOS VENCEM ORLANDO LUZ E AVANÇAM

Também nesta quarta a chave masculina de duplas contou com duelo brasileiro. E Marcelo Melo e Rafael Matos levaram a melhor sobre Orlando Luz. A parceria totalmente nacional superou Luz e o experiente croata Ivan Dodig de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/5) e 6/4, em uma batalha de 3h05min.

Os próximos adversários dos campeões do Rio Open em Londres vão sair do confronto entre os locais britânicos Lui Maxted e Connor Thomson, convidados da organização, e a dupla formada pelo croata Nikola Mektic e pelo neozelandês Michael Venus, cabeças de chave número oito.