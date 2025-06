Bia Haddad faz seu melhor jogo na grama, supera eslovaca e estreia com vitória em Wimbledon

Beatriz Haddad Maia estreou com uma boa vitória em Wimbledon. Nesta segunda-feira, mesmo dia em que voltou ao Top 20 do ranking, a número 1 do Brasil fez sua melhor partida na grama neste ano e superou a eslovaca Rebecca Sramkova, 34ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4, em 2h02min.

Exibindo reação na temporada, Bia oscilou ao longo dos dois sets, mas soube reagir nos momentos decisivos, principalmente no tie-break e no início da segunda parcial. Sólida em todos os fundamentos, a brasileira resistiu também ao forte calor em Londres e fechou o jogo com tranquilidade.

Na segunda rodada, a número 20 do mundo enfrentará a vencedora do confronto entre a local Harriet Dart (124ª) e a húngara Dalma Galfi (112ª). Numa eventual terceira rodada, a brasileira poderá vir a encarar a americana Amanda Anisimova, 12ª do mundo.

Em uma temporada irregular, Bia tenta igualar sua melhor campanha na grama londrina. Em 2023, alcançou as oitavas de final. Na ocasião, desistiu da partida em razão de dores nas costas. Desta vez, a brasileira indica estar em boa forma física, numa temporada praticamente sem problemas de lesões.

Bia vem esboçando reação nas últimas semanas após muita oscilação e sequências negativas na primeira metade do ano. Até agora, são quatro vitórias e três derrotas sobre o piso mais rápido do circuito, com jogos de alto nível contra adversárias experientes e do Top 10. O saldo do ano ainda é negativo, com 10 triunfos e 19 revezes.

Bia e Sramkova se enfrentaram pela sétima vez no circuito nesta segunda. Acostumadas com o confronto, elas fizeram um duelo franco desde os primeiros games. A eslovaca aproveitou um game irregular da brasileira para obter a primeira quebra do jogo e abrir 3/2. Bia teve oportunidades para devolver a quebra, mas não converteu as chances.

A quebra e o empate vieram em 4/4, reequilibrando o jogo. O set foi definido no tie-break, com uma bela virada da brasileira. Sramkova abriu 3/1 e viu Bia salvar dois set points antes de aproveitar sua única chance para sacramentar a vitória na parcial.

O segundo set contou com mais oscilações de ambas as tenistas. A eslovaca saiu na frente, quebrou pela primeira vez e fez 2/0. Bia devolveu a quebra na sequência, salvou break points e se impôs com contundência no saque da adversária para liderar o placar por 3/2.

Sem hesitações, ao contrário do que aconteceu em outras partidas nas últimas semanas, a número 1 do Brasil sustentou a vantagem até o fim e selou sua primeira vitória na grama londrina nesta edição do Grand Slam britânico.

SABALENKA ATROPELA CANADENSE NA ESTREIA

Número 1 do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka estreou com uma vitória tranquila nesta segunda. Ela atropelou a canadense Carson Branstine por 6/1 e 7/5, em apenas 1h13min. Na segunda rodada, a vice-campeã de Roland Garros vai enfrentar a vencedora do confronto entre a neozelandesa Lulu Sun e a checa Marie Bouzkova.

Sabalenka, que não tem chances de perder a liderança do ranking ao fim do torneio, busca sua primeira final na grama londrina. Seus melhores resultados são as semifinais de 2021 e 2023.

Outras cabeças de chave também venceram na primeira rodada, como a ucraniana Elina Svitolina (14ª), a croata Donna Vekic (22ª) e a checa Linda Noskova (30ª). A letã Jelena Ostapenko (20ª) protagonizou a primeira zebra do torneio ao ser eliminada na estreia pela local Sonay Kartal por 7/5, 2/6 e 6/2.