Carreta da mamografia atende 43 mulheres no primeiro dia no Paço

Apesar do frio e da garoa, 43 mulheres estiveram nesta terça-feira (1ºde julho) na Esplanada do Paço de São Bernardo para fazer exames de mamografia gratuitos em uma unidade móvel, que ficará estacionada no local até sábado (5), sempre com atendimento das 8h às 16h. Somados todos os procedimentos realizados, incluídos ultrassom, exames complementares de mamografia e laudo médico, a equipe formada por nove pessoas realizou 204 atendimentos. As inscrições para o atendimento podem ser feitas pelo site https://www.americasamigas.org.br/mamografias-gratuitas .

Todas as mulheres que estiveram no consultório móvel passaram por quatro atendimentos, enquanto nove fizeram também ultrassom e outras 19 ainda foram submetidas a exames complementares de mamografia. O grande diferencial nesta parceria é justamente o fato de os pacientes que necessitarem de outros exames, como a biópsia, já saírem com o encaminhamento e a garantia de gratuidade.

Realizada em parceria da Secretaria de Saúde de São Bernardo com a instituição Américas Amigas e o Hospital do Câncer de Patrocínio, cidade de Minas Gerais, a ação tem como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e garantir acolhimento, cuidado e inclusão às pessoas em situação de vulnerabilidade social. O primeiro dia de atendimentos, no entanto, não atingiu a capacidade, que é de 70 a cada dia.

IMPORTANTE

Gerente geral e de projetos da instituição, Mirna Hallay de Andrade avaliou que a procura ficou abaixo da expectativa, sobretudo porque os exames são importantes para a prevenção ao câncer de mama, e espera que esse número aumente a partir desta quarta-feira, apesar da previsão de frio intenso. Até porque, esse tipo da doença é a principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil, segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer). Quando diagnosticado precocemente, as chances de cura podem chegar a até 95%.

“Acredito que essa temperatura baixa pode ter atrapalhado um pouco, mas não é justificativa para não pensar na saúde. A mulher que vem aqui (na unidade móvel) e sai com a vida resolvida. Porque sai com o laudo, e se precisar de outros exames, já leva o encaminhamento para ir ao laboratório ou passar com algum especialista. Esse é nosso grande diferencial: a pessoa faz exames importantes aqui mesmo e já sai com o laudo. Se estiver tudo bem, ótimo, mas se precisar de algo mais, sai daqui sabendo o que terá de fazer”, disse Mirna.

Os atendimentos na carreta da mamografia, que veio de Minas Gerais diretamente para São Bernardo, podem ser feitos por meio de inscrição prévia no site da Américas Amigas e triagem social, priorizando quem mais precisa. São destinados a mulheres a partir dos 40 anos, sem limite de idade, homens com indicação clínica ou suspeita diagnóstica e apresentação de pedido médico, mulheres trans com mais de 40 anos e em uso de hormônios femininos há mais de cinco anos e homens trans com mais de 40 anos com presença de tecido mamário.

Moradora do Bairro Boa Vista, na região da Vila São Pedro, Aracy Geralda das Graças, 64 anos, disse que não tinha feito cadastro nem agendamento para atendimento na carreta, mas aproveitou que passava pelo Paço Municipal, perguntou se tinha vaga e conseguiu o encaixe. Aliás, ela estava com o mesmo exame marcado para dia 7 na rede municipal, e agora vai desmarcar para abrir o horário para outra moradora, porque sabe que esse procedimento é importante na prevenção ao câncer de mama.

“Esse trabalho é maravilhoso (da carreta), pois é rápido, a gente sai com o resultado e, se preciso, já com encaminhamentos. Eu não tinha agendado, mas passei por aqui, vi a carreta, perguntei para a moça, ela disse que se eu quisesse poderia fazer. Então fiz, e agora vou desmarcar na UBS, que tenho agendado para o dia 7, para dar vez a quem precisa. Antes demorava tudo, mas com o prefeito Marcelo Lima a parte da Saúde está adiantando bastante os exames. Conheço muitas pessoas que estavam esperando consultas, exames e até cirurgias há bastante tempo que já foram chamadas”, comentou dona Aracy.

INICIATIVA

A unidade móvel é equipada com mamógrafo digital, ultrassom e equipe médica para realização dos exames e emissão dos laudos logo após o atendimento, o que agiliza a jornada diagnóstica e evita deslocamentos das pessoas beneficiadas pela iniciativa, que se dá com patrocínio da empresa Viação Piracicabana. Além dos exames, a ação oferece orientações sobre prevenção, autocuidado, detecção precoce do câncer de mama e navegação de pacientes, ou seja, acompanhamento no caso de suspeita do câncer até o final da jornada diagnóstica.

SERVIÇO

Unidade móvel de mamografia da Américas Amigas e Hospital de Câncer de Patrocínio

Até 5 de julho, das 8h às 16h

Esplanada do Paço Municipal de SBC

Praça Samuel Sabatini, Centro

Mulheres a partir dos 40 anos, sem limite de idade

Homens com indicação clínica ou suspeita diagnóstica

LEIA TAMBÉM