Centro TEA de Diadema será implementado entre a Av. Alda e a Rua Coimbra

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), confirmou o endereço do futuro Centro TEA (Transtorno do Espectro Autista): entre a Avenida Alda e a Rua Coimbra, na região central da cidade.

O equipamento conta com emenda do deputado federal Alex Manente (Cidadania) no valor de R$ 5 milhões. Hoje a cidade possui cerca de 300 pacientes inseridos na rede de saúde, mas a Prefeitura acredita que o número de pessoas com transtornos é maior, o que reforça a necessidade de um equipamento de referência.

"É neste endereço, entre a Avenida Alda e a Rua Coimbra, que se inicia uma nova fase de esperança para milhares de mamães, papais, familiares e portadores de TEA. O terreno da Prefeitura, por anos abandonado, dará lugar à construção das instalações do futuro Centro TEA de Diadema, oferecendo um equipamento moderno e especializado que será um verdadeiro porto seguro para os portadores de TEA e seus familiares", destacou o prefeito.

Segundo Taka, o equipamento será um ambiente acolhedor, que trará dignidade e respeito às famílias que enfrentam os desafios do autismo, com todo o suporte estruturado e humanizado, conforme preconizado em seu plano de governo.

"Também iniciamos os estudos para desenvolver o projeto, seguido de um planejamento cuidadoso e a busca por mais parcerias para transformarmos esse sonho em realidade. Temos a certeza de que estamos no caminho certo e que este será mais um exemplo de como podemos mudar a realidade ao nosso redor com força de vontade. Ao investir na criação do Centro TEA, estamos assegurando que todos tenham acesso a serviços de qualidade", complementou o emedebista.

EMENDAS

O Grande ABC deve receber neste ano R$ 36 milhões do Orçamento da União para aplicar em projetos ligados à saúde mental – tema de campanha regional encabeçada pelo Diário. As sete cidades serão beneficiadas. O montante foi reservado por meio de emendas parlamentares de Alex Manente. O valor é quase o dobro do que estava previsto originalmente, R$ 18,5 milhões.

Pouco mais da metade da verba, R$ 18,5 milhões, corresponde às emendas individuais de Alex, que são repassadas diretamente aos cofres municipais. O restante, R$ 17,5 milhões, é relacionado às chamadas emendas Pix, que requerem a apresentação de projetos por parte das prefeituras. Esse dinheiro só pode ser utilizado em obras, como o caso do Centro TEA de Diadema.

