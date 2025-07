Cooperativa oferece exame de eletrocardiograma gratuito no Grande ABC; veja locais

A partir deste mês de julho, o programa Coop Drogaria - Blitz da Saúde, que leva serviços gratuitos à comunidade, passa a oferecer também o exame de eletrocardiograma no Grande ABC, por meio de um aparelho inédito no Brasil.

O dispositivo foi concedido à Blitz da Saúde pela empresa que desenvolveu a tecnologia, a OMRON Healthcare, tornando a Coop a primeira rede de drogarias do Brasil a disponibilizar o aparelho.

Trata-se do Kardia Mobile 6L, único eletrocardiograma pessoal de 6 derivações periféricas, capaz de oferecer uma visão mais precisa do coração para rastrear as principais arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial, condição que pode evoluir para o AVC (Acidente Vascular Cerebral). O aparelho mede apenas 10 centímetros de comprimento por 2 de largura, possui elevada precisão nos diagnósticos e o resultado da aferição pode ser obtido em apenas 30 segundos através de aplicativo próprio.

“A escolha da Coop se dá por sua tradição muito forte em prestação de serviço à comunidade”, justificou Fernanda Villalobos, presidente da OMRON Healthcare, que recentemente esteve na Coop para entregar o aparelho à Blitz da Saúde. “A confiança é a base de nossa parceria, que já se estende desde 2012”, complementou o diretor do negócio Drogaria, Gustavo Ramos.

Além do eletrocardiograma, os cooperados e clientes das cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Piracicaba e Sorocaba, onde a Coop possui unidades de negócios, poderão também realizar gratuitamente aferição da pressão arterial, teste de glicemia e cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal), além de receber orientações sobre cuidados com a saúde.

Os atendimentos são realizados por um farmacêutico e um balconista de drogaria em uma van personalizada, equipada com estrutura semelhante à de um consultório, garantindo conforto e segurança. A média de atendimento mensal chega a 4,2 mil. Para conferir o cronograma completo com datas e locais de atendimento, acesse este link.