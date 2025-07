Santo André firma parceria com Centro Lemann para ampliar ensino integral

A Prefeitura de Santo André deu mais um passo importante para o fortalecimento da educação pública municipal. Nesta terça-feira (1°), o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) recebeu no Paço Municipal representantes do Centro Lemann, organização nacionalmente reconhecida pelo trabalho em prol da equidade e da qualidade no ensino básico.

Durante a conversa, foram discutidas estratégias para avançar em áreas prioritárias da educação andreense, como alfabetização, inclusão, formação e capacitação de profissionais, equidade, desempenho em avaliações como o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e, principalmente, ampliação do ensino em tempo integral.

A parceria com o Centro Lemann será gratuita e terá duração inicial de dois anos, durante os quais a instituição atuará junto à Secretaria de Educação oferecendo suporte estratégico e consultoria especializada para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais baseadas em evidências.

“O ensino em tempo integral é uma das prioridades do nosso governo e está no nosso plano de metas: até o fim do mandato, 100% das nossas escolas funcionarão neste formato. A parceria com o Centro Lemann vem para somar com nossa rede e oferecer ainda mais ferramentas para garantir que esse avanço seja feito com qualidade, inclusão e foco na aprendizagem dos nossos alunos”, destacou o prefeito Gilvan Ferreira.

Como parte do processo de construção de novas soluções, o prefeito Gilvan também irá visitar municípios que já são referência nacional na área da educação e que contam com apoio do Centro Lemann, como Joinville (SC) e Vitória (ES). Além disso, participará de debates junto a prefeitos de todo o Brasil, por meio da FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos), da qual é membro ativo.

Inspirado em experiências bem-sucedidas, como a do município de Sobral (CE), o Centro Lemann atua em todo o País, promovendo formação de lideranças educacionais e fomentando a pesquisa aplicada, com foco na aprendizagem com equidade.

“Acreditamos que toda criança brasileira tem o direito de aprender com qualidade, independentemente de onde nasceu. Em Santo André, encontramos uma gestão comprometida com esse princípio e com grande disposição para construir políticas públicas eficazes e duradouras. Estamos muito felizes em iniciar essa parceria com o município”, afirmou a diretora-executiva do Centro Lemann, Anna Penido.

O encontro contou com a presença da diretora-executiva do Centro Lemann, Anna Penido, e da líder de projetos, Juliana Mangussi. Também participaram da reunião o secretário de Educação de Santo André, Pedrinho Botaro, e a secretária-adjunta de Educação, Carla Menezes.