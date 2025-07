Cartoon Network anuncia programação especial para férias de julho

Isso vai ser épico! Finalmente: férias! Pensando nisso, o Cartoon Network preparou uma programação especial com algumas das animações mais amadas pelo público. De 7 de julho até 1 de agosto, a partir das 8h até às 10h30, Irmão do Jorel, Gumball, Finn, Steven Universo e outros vão agitar as telinhas em uma maratona sem igual.

Confira todas as animações que farão parte das manhãs de férias no CN:

IRMÃO DO JOREL

A animação brasileira mais duradoura do Cartoon Network acompanha a vida de Irmão do Jorel, um garoto cheio de imaginação que por meio de situações divertidas busca encontrar seu lugar no mundo. Repleto de humor e personagens cativantes, a série conquistou fãs de todas as idades.

O INCRÍVEL MUNDO DE GUMBALL

Na excêntrica cidade de Elmore acompanhamos as aventuras de Gumball Watterson, um gato azul de 12 anos, e sua família nada convencional. Ao lado de Darwin, seu inseparável melhor amigo e irmão adotivo, Gumball está sempre pronto para enfrentar desafios imprevisíveis com muito humor.

HORA DE AVENTURA

Na mágica e surreal Terra do Ooo, Finn está sempre enfrentando batalhas e lutando contra o mal ao lado de seu companheiro Jake, o cão mágico. Juntos, eles exploram terras misteriosas, encaram criaturas peculiares e ajudam amigos como a Princesa Jujuba e a Marceline.

APENAS UM SHOW

Um gaio-azul chamado Mordecai e um guaxinim chamado Rigby são dois zeladores de um parque que passam seus dias tentando se divertir. Juntos, eles sempre acabam envolvidos em aventuras malucas e situações um tanto estranhas, mas em ‘APENAS UM SHOW’ tudo parece tão normal quanto se pode esperar.

STEVEN UNIVERSO

Steven é um garoto que tenta equilibrar sua vida comum enquanto tem a missão de proteger o universo ao lado de uma equipe mágica de guardiãs da humanidade, as CRYSTAL GEMS - Garnet, Ametista e Pérola.

CLARÊNCIO, O OTIMISTA

Ele sempre enxerga o mundo com muito entusiasmo e ao lado de seus melhores amigos, Sumo e Jeff, Clarêncio transforma situações comuns em jornadas engraçadas e imprevisíveis. Celebrando o melhor da infância, o desenho é narrado na visão de Clarêncio, que sempre vê o lado bom de tudo.

OS JOVENS TITÃS EM AÇÃO

Na série animada mais longa da DC acompanhamos Robin, Estelar, Cyborg, Ravena e Mutano, uma equipe de jovens super-heróis cheios de personalidade. Sempre prontos para defender o planeta, eles enfrentam desafios imprevisíveis e aventuras hilárias com muita união e coragem.

O Cartoon Network reúne o melhor das animações garantindo uma programação que torna as férias ainda mais inesquecíveis, os episódios serão transmitidos de segunda a sexta, a partir de 7 de julho até 1 de agosto, das 8h às 10h30. Todas as produções também estão disponíveis na Max.