Em ação contra a gripe, Mauá vacina 2.285 pessoas

No último sábado (28), Mauá imunizou 2.285 pessoas contra a gripe em uma força-tarefa especial que mobilizou todas as 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade e ainda levou uma equipe de vacinação para o Mauá Plaza Shopping. A ação teve como foco ampliar a cobertura e proteger moradores de todas as idades — desde bebês com mais de seis meses até idosos.

Desde abril, quando começou a campanha, mais de 69 mil moradores já se vacinaram. Em maio, Mauá foi uma das primeiras cidades do Estado de São Paulo a abrir a vacinação contra a Influenza para toda a população, sem restrição de grupos prioritários.



A secretária municipal de Saúde, Eliene de Paula Pinto, destacou que a meta é seguir ampliando a proteção: “Estamos empenhados em evitar casos graves e internações. As ações em grande escala são fundamentais, mas precisamos da colaboração de todos para manter Mauá protegida”, disse.



A vacina é gratuita, segura e aplicada em dose única. Basta comparecer a uma das UBSs, de segunda a sexta-feira, com documento com foto e, se possível, a carteirinha de vacinação.

UBSs abertas para vacinação

7h às 17h: Capuava, Feital, Guapituba, Itapark, Jardim Mauá, Kennedy, Macuco, Oratório, Paranavaí, Parque das Américas, Parque São Vicente, Santa Lídia, Santista, Zaíra 1, Zaíra 3 e Vila Assis



7h às 19h: Primavera e Sônia Maria



7h às 21h: Flórida, Magini, São João, Zaíra 2 e Vila Carlina



A orientação da Prefeitura é clara: quem ainda não se vacinou deve procurar a UBS mais próxima o quanto antes. Quanto maior a cobertura, menor o risco de surtos e complicações.