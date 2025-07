Sábados de julho terão consultas de neuropediatria

A Prefeitura de São Caetano realizou no último sábado uma ação especial de atendimentos com neuropediatras, no CTNEN (Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial). A ação seguirá por todos os sábados de julho, totalizando 720 consultas neuropediátricas a pacientes previamente agendados – as famílias serão contatadas pelas equipes da Secretaria de Saúde, com orientações sobre o agendamento, local e horário do atendimento.





A iniciativa tem o objetivo de ampliar o acesso de crianças e adolescentes da cidade à avaliação e acompanhamento especializado.

Foram atendidos pacientes com suspeita ou diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista), TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), deficiência intelectual e outras condições neurológicas e do neurodesenvolvimento.

“Essa ação estratégica integra os esforços da gestão municipal para garantir diagnóstico precoce, cuidado integral e acompanhamento contínuo às crianças com necessidades específicas de saúde, reforçando o compromisso com a inclusão, a equidade e o fortalecimento da rede de atenção especializada”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Adriana Berringer.

Nesse último mês, a Prefeitura aumentou a oferta de consultas médicas especializadas em mais 6.400 por mês. Além da Neuropediatria, foram ampliados os atendimentos em Alergologia, Cardiologia, Cardiologia Pré-Operatória, Dermatologia, Dermatologia – Procedimentos, Endocrinologia, Gastroenterologia, Hematologia, Nefrologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Reumatologia e Urologia.