Vencedoras do 'Desafio de Redação' relatam impacto acadêmico da conquista

A trajetória de quem participa do Desafio de Redação ultrapassa a sala de aula. Foi o que aconteceu com Luiza Lima Ingioga e Giórgia Fumene, vencedoras da edição de 2024, respectivamente nas categorias IV (alunos do 3º ano do Ensino Médio) e V (professores). Ambas conquistaram a bolsa de estudos integral oferecida pelo projeto, e participaram de um podcast publicado nas redes sociais do Diário nesta terça-feira (1º).

Luiza, ex-aluna da Etec Júlio de Mesquita, em Santo André, participou do concurso enquanto se preparava para os vestibulares. Inicialmente participou como parte do curso pré-vestibular. “Comecei a escrever para treinar. Toda semana entregava uma redação. A do Desafio foi uma das que mais me marcou”, afirmou. Além do segundo lugar na categoria, ela garantiu uma bolsa integral para cursar Ciência da Computação na FSA (Fundação Santo André), onde já concluiu o primeiro semestre. “Eu estudei muito para isso e hoje faço até cursos de aperfeiçoamento fora da faculdade, porque gostei da área.” Mesmo sendo voltada às exatas, Luiza afirma ter desenvolvido carinho pela escrita.

Já a professora Giórgia Fumene, coordenadora em um colégio particular da Polícia Militar, descreve sua participação como uma homenagem ao pai, que trabalhou por 30 anos no Diário como diagramador. “Acompanhei meu pai nos corredores do jornal e decidi participar por ele e também para incentivar meus alunos”, disse. Giórgia conquistou o primeiro lugar entre os docentes e recebeu uma bolsa de pós-graduação na FSA, onde já havia se formado em Pedagogia.

Atualmente, ela cursa Psicopedagogia Institucional e Clínica e relata que os novos conhecimentos são aplicados em sua atuação com os alunos. Giórgia também foi premiada com uma viagem para Londres, marcada para outubro. Será sua primeira experiência internacional. “Sempre foi um sonho, mas nunca foi possível. Agora vou realizar graças ao Desafio”, finaliza.

Em 2025, o projeto chega à 19ª edição e já mobilizou 196 escolas públicas e privadas do Grande ABC. Até o momento, foram solicitadas 106.398 folhas oficiais, que serão utilizadas para a aplicação da proposta em sala de aula.

Este ano, o tema é “Carta para o meu eu do futuro: Onde me vejo daqui a 10 anos”, e as redações vencedoras serão seladas em uma cápsula do tempo, que será aberta em 2035. A cápsula está sendo desenvolvida por estudantes da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), e será lacrada durante a premiação, em 26 de novembro.

A participação é gratuita e as inscrições seguem até o dia 30 de setembro, pelo site dgabc.com.br/desafioredacao. As redações devem ser entregues até 15 de outubro.