Azulão faz pior início de Copa Paulista da década

Presente nas últimas cinco edições da Copa Paulista, o São Caetano realiza início ruim de campanha, sem somar pontos e na lanterna do Grupo 4. O desempenho do Azulão é pior do que três das últimas quatro campanhas, e se iguala com a de 2023, ano que não deixa saudade no torcedor.

LEIA MAIS: Ídolo, Xaropinho está de volta ao Santo André Intelli após passagem na Europa

À época, o time da região sofreu cinco gols nas primeiras três rodadas. A estreia foi com derrota por 1 a 0 no clássico contra o EC São Bernardo, enquanto as duas outras partidas repetiram o placar de 2 a 0, diante do São José e da Portuguesa Santista. O desempenho é idêntico ao deste ano, com tropeços por 2 a 0 também para São José e Portuguesa Santista, além de um revés por 1 a 0 frente ao Oeste.

Com zero ponto, o time precisa reagir se quiser buscar a classificação. Se mantiver a média de 2023, o futuro não se mostra promissor: o clube foi lanterna da chave, com apenas quatro pontos (oito derrotas, uma vitória e um empate).

Por outro lado, a equipe pode se espelhar em seu desempenho mais recente na competição, em 2024. O São Caetano liderou o grupo e teve a melhor campanha geral da primeira fase, com 20 pontos (seis vitórias, dois empates e duas derrotas).

SANTO ANDRÉ

Desde 2020, o Ramalhão participou da Copa Paulista apenas em 2023. À época, o clube disputava, ao mesmo tempo, a Série D do Brasileiro e realizava os jogos da competição estadual com um time alternativo, formado por jovens e jogadores com poucos minutos em campo no Nacional.

Mesmo estreando com derrota, o clube venceu duas vezes e finalizou as três primeiras rodadas com seis pontos. O início é melhor comparado ao da atual edição do torneio, no qual que o time andreense soma apenas dois pontos e é o quarto colocado da Chave 4.

Com os clubes da região pressionados e em busca da primeira vitória, a Copa Paulista recebe o clássico do Grande ABC entre Santo André e São Caetano no próximo sábado (5), válido pela quarta rodada. A partida será realizada no Estádio Bruno Daniel, às 15h.