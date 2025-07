Podemos planeja se unir ao Cidadania

Os presidentes nacionais de Podemos, Renata Abreu, e Cidadania, Comte Bittencourt, estão negociando a fusão entre os dois partidos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (30) pelo prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, e pelo deputado federal Alex Manente. Não há prazo para que um acordo seja definido, mas os dois políticos da região esperam que seja o mais rápido possível.

“A gente vai trabalhar muito para o Cidadania vir ao lado do Podemos. Vou trabalhar até o fim para que possamos ter essa junção, porque o pensamento macro dos dois partidos é muito próximo. Estamos no mesmo campo político. É muito importante juntar pessoas do bem, que pensam no futuro, que têm experiência”, declarou Marcelo Lima.

“Eu mesmo pedi para o presidente Comte dialogar com a Renata Abreu. Falei com a Renata. O Marcelo falou com a Renata. Nós estamos empenhados em tentar ver todas as possibilidades de caminharmos juntos e fortalecermos o nosso partido. Precisamos, como disse o Marcelo, unificar as forças que são parecidas e similares para poder apresentar para o Brasil aquilo que nós acreditamos”, concordou Alex.

Um dos entraves à união entre Podemos e Cidadania é que este último ainda está ligado, por meio de federação, ao PSDB, em acordo que se estende pelo menos até 2026. O deputado federal, todavia, entende que as conversas entre Renata Abreu e Comte Bittencourt podem ajudar a solucionar o impasse.

“Nós temos uma federação com o PSDB em que há dúvida sobre se vai até março ou maio. O Podemos pode ser muito importante, inclusive, na solução desse dilema. Porque acredito que nós vamos ter que estender essa federação com o PSDB ou buscar alguma alternativa de unificação com o PSDB para resolver esse problema”, disse Alex.

PSDB e Podemos chegaram namorar. Os tucanos, inclusive, aprovaram em assembleia a possibilidade de incorporar a agremiação de Marcelo Lima, mas as negociações foram interrompidas porque Renata Abreu impôs a condição de se tornar presidente do partido resultante pelos primeiros quatro anos após a junção, hipótese refutada pelos sociais-democratas, que defendem rodízio no comando.

