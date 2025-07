Meta é inserir 100 mil andreenses em programas municipais, diz Minhoca

O secretário de Esporte e Prática Esportiva de Santo André, Jobert Alexandrino, o Professor Minhoca (Podemos), declarou em entrevista exclusiva ao Diário que a meta da Pasta é inserir, até o fim da gestão do prefeito Gilvan Ferreira (PSDB), ao menos 100 mil andreenses nos programas municipais de práticas esportivas.

Segundo Minhoca, o maior desafio é conscientizar a população que “o maior patrimônio é a vida”. “Trabalhamos para retardar idas de pessoas às unidades de saúde, gerando bem-estar e qualidade de vida. Por meio da prática esportiva, trabalhamos na prevenção”, disse.

Para incentivar os munícipes a deixarem o sedentarismo, ações efetivas são colocadas em prática pela Secretaria. Atividades voltadas ao judô, caratê, jiu-jítsu, tênis de mesa, basquete, voleibol, futsal e pilates, por exemplo, são oferecidas em 300 pontos da cidade e em escolas esportivas e, segundo o responsável pela Pasta, ao menos 56 mil pessoas são atendidas pelos programas ofertados pela Prefeitura.

Minhoca explicou que além das atividades físicas disponibilizadas à população, equipes multidisciplinares em trabalho intersecretarial criam programas interligados. “Essas equipes se encaixaram muito bem na gestão Gilvan e pensam em projetos que conversam e se entrelaçam. As ações beneficiam a todos, integrando o esporte na escola com a conscientização alimentar”, declarou o secretário.

Um projeto considerado de sucesso por Minhoca é o ‘Gold Placa’. O programa lançado em abril deste ano consiste em aulas gratuitas de futebol e ensino de inglês online para crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos.

De acordo com a Prefeitura, atualmente o programa, que une o esporte e a educação como ferramentas de transformação, conta com mais de 2.500 participantes, distribuídos em 28 campos de Santo André.

A entrevista completa com Jobert Minhoca pode ser acessada no canal oficial do Diário no YouTube.