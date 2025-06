Sequência de 'O Diabo Veste Prada' confirma elenco e inicia gravações; veja detalhes

A aguardada continuação de O Diabo Veste Prada começou oficialmente a sair do papel. Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt devem repetir seus papéis na sequência do longa que se tornou um marco da cultura pop desde sua estreia em 2006. A informação foi confirmada pela 20th Century Studios, que divulgou um breve teaser para anunciar o início das gravações (assista aqui).



LEIA MAIS: Novo casal? Meryl Streep e Martin Short estariam vivendo romance, diz site

No vídeo, dois saltos vermelhos com salto em forma de tridente aparecem em referência ao título original, mas detalhes do enredo seguem mantidos em sigilo. Nos bastidores, a imprensa internacional especula que o novo filme deve explorar o embate de poder entre Miranda Priestly — a temida editora-chefe vivida por Streep — e Emily Charlton (Emily Blunt), agora descrita como uma executiva de peso em um conglomerado de luxo.



Stanley Tucci também retorna como Nigel, o diretor de moda que ajudou a moldar o estilo de Andrea Sachs, interpretada por Anne Hathaway. A presença de Kenneth Branagh, possível novo nome no elenco, reforça as apostas de que a vida pessoal de Miranda ganhará espaço na trama — rumores apontam que ele dará vida ao marido da editora.



Ainda não há confirmação de como Andrea voltará a se envolver com o universo de Miranda, já que o primeiro filme termina com sua saída do mundo da moda. A produção, no entanto, alimenta as expectativas de fãs que, quase duas décadas depois, ainda veem o longa como uma referência quando se fala de bastidores da indústria editorial e da moda.



O estúdio não revelou data de estreia nem previsão de trailer completo.