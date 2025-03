Novo casal? Meryl Streep e Martin Short estariam vivendo romance, diz site

Será que tem romance no ar? Fontes contaram ao site Page Six que Meryl Streep e Martin Short estariam vivendo um romance há mais de um ano. Os dois se conheceram nas gravações de Only Murders in the Building, na qual também vivem um par romântico, e segundo o veículo, o relacionamento foi completamente inesperado por pessoas próximas à eles.

Meryl não conseguiu evitar se apaixonar por Martin. Ele é um cavalheiro, ele a faz rir e é uma pessoa positiva em todos os sentidos. Ela ama estar ao lado dele, contou uma fonte.

A fonte ainda continuou e disse que o namoro entre eles foi muito apoiado:

Os amigos e a família, incluindo os filhos deles, aprovam o relacionamento deles e os acham adoráveis juntos.

Embora o casal esteja se aproximando agora, a fonte revelou que eles não pretendem se casar:

Meryl ainda é legalmente casada com o Don, mas mesmo que ela fosse divorciada, isso não é algo que ela ou Martin estejam interessados. Eles estão felizes juntos como namorado e namorada.

Vale lembrar que ambos já foram casados anteriormente. Meryl, por exemplo, era casada com Don Gummer, mas o relacionamento chegou ao fim em 2017, após 40 anos juntos. Já Martin foi casado por mais de 30 anos com Nancy Dolman, que morreu em 2010 após um câncer de ovário.