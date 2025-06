Ana Maria Braga celebra bênção especial com Fábio Arruda após casamento civil

Ana Maria Braga, 76 anos, compartilhou com seus seguidores o motivo de uma cerimônia religiosa que realizou recentemente ao lado do marido, Fábio Arruda, 54. Em vídeo divulgado nesta segunda-feira (30) em suas redes sociais, a apresentadora do programa Mais Você explicou que, apesar de já terem oficializado a união no civil em abril, eles sentiram falta de uma bênção religiosa para as alianças.

A apresentadora contou que, por já ter passado por um casamento na igreja anteriormente, não foi possível realizar um novo matrimônio religioso. Como alternativa, Ana Maria solicitou ao padre Max, responsável pelas missas das festas juninas que ela promove, que abençoasse as alianças do casal.



“Ficamos devendo uma bênção religiosa para nós mesmos. O padre respondeu com muito carinho que Deus nunca deixa de abençoar o amor verdadeiro”, relatou Ana Maria. A cerimônia aconteceu antes da tradicional missa dos santos juninos na fazenda da artista e foi marcada por emoção e significado.



Para o momento, Ana Maria usou um vestido branco de noiva e, em vídeo prévio à bênção, admitiu estar nervosa. O evento contou com a presença de familiares, amigos e integrantes das equipes do Mais Você de São Paulo e Rio de Janeiro.



“Quando a gente acredita de verdade, o amor encontra seu caminho”, completou a apresentadora, destacando a importância da fé e do sentimento genuíno no relacionamento.