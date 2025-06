Walcyr Carrasco encara modelo diferente de trabalho na Globo: ‘pegando esse hábito’

O pessoal de RG mais antigo, que acompanha o mundo das novelas, sabe perfeitamente que, para um autor deixar de se dedicar a um trabalho em curso, no meio dele, somente em casos excepcionais. Algo fora do comum. Um problema de saúde, entre outros poucos.

Quando começa a escrever, o titular faz de tudo para chegar até o último capítulo e entregar a encomenda completa.

Walcyr Carrasco, dentro e fora da Globo, sempre foi assim, colocando todo seu empenho nos projetos até o ponto final, mas que, agora, foi levado a observar um modelo diferente de trabalho.

Depois de escrever os 30 primeiros capítulos de Êta Mundo Melhor!, ele passou a continuidade para Mauro Wilson.

Chamado também para um projeto de novelas curtas da Globo, para faixa da tarde, entre 60 ou 70 episódios, fez a mesma coisa. Abriu os trabalhos, deu seu toque particular e entregou para um outro colega tocar adiante.

“Estou começando a pegar esse hábito, escrever um pouco e passar para outro autor”, contou Walcyr recentemente à coluna.

Ele, que agora já se dedica a uma trama para o horário das 21h da Globo, a substituta de Três Graças. Só que por aí sem a intenção de dividir nada com ninguém.

LEIA MAIS: Paul Simon, aos 83, cancela shows por problema de saúde

TV tudo

Fila das sete

Por sua vez, o horário das 19h da Globo pode ser apontado como um dos mais organizados, atualmente. Senão, vejamos: após Dona de Mim, de Rosane Svartman, entrará Coração Acelerado, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. Na sequência, um trabalho de Thelma Guedes, e, depois, Daniel Ortiz. Mário Teixeira e George Moura também estão criando um projeto para as sete da noite.

Assinou

Vinicius Teixeira, o Pascoal em Justiça 2 no Globoplay, acaba de acertar com a Globo para um próximo trabalho. Agora para o elenco de Três Graças, substituta de Vale Tudo.

Dramaturgia no SBT

Ricardo Mantoanelli, responsável pela dramaturgia do SBT, faz a direção de Quem Vai Ficar com Mamãe?, nova série escrita por Alexandre Teixeira. Fala sobre Fabiana, uma médica, que enfrenta desafios para equilibrar sua vida profissional e familiar, especialmente após uma doença da sogra.

Elenco

A atriz Lidi Lisboa, com dezenas de trabalhos entre Globo e Record, fará sua estreia em produções do SBT, como protagonista de Quem Vai Ficar com Mamãe?. O restante do elenco está em fase de montagem.

Bronca é grande – 1

Dia desses, por aqui se falou do desinteresse das outras TVs em fatiar com a Globo na TV aberta as transmissões da Copa do Mundo de seleções do ano que vem. Ao que parece, vontade por parte de algumas existe, o problema é poder viabilizar a compra dos direitos.

Bronca é grande – 2

Mesmo considerando a importância do evento, agora com um maior tamanho e, consequentemente número de países em disputa, fontes do mercado asseguram que entrar nesse jogo é uma parada para os fortes. E que não sai por menos de U$ 40 milhões o preço para dividir as transmissões com a Globo.

Vale destacar

A Livemode é a empresa autorizada pela Fifa para vender os direitos de transmissão da Copa do Mundo. Mas, apesar de toda ligação que existe, ainda não há a confirmação da Cazé no Mundial. Por aí também se faz necessária uma operação bem diferente e das mais vultosas.

LEIA MAIS: Globo exibe reprise do último capítulo de 'Garota do Momento' nesta segunda (30)

O grande lance

Ainda do futebol, há o reconhecimento que o Mundial de Clubes em jogo foi a melhor jogada da Globo nos últimos tempos. Uma competição que, inclusive, eleva extraordinariamente o nível dos disputantes. Quanto aos nossos, que seguem na disputa, todos voltarão num outro patamar em relação aos que ficaram aqui.

Muito antes

Aguarda-se para agosto, mais tardar setembro, o BID da Conmebol que vai abrir a concorrência dos direitos de transmissão da Libertadores da América e Sul-Americana, a partir de 2027. Na TV aberta, acredita-se, que os mesmos de sempre estarão na disputa, porém, na TV paga e streaming há a expectativa de um pega bem animado.