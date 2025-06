Globo exibe reprise do último capítulo de 'Garota do Momento' nesta segunda (30)

Depois de surpreender ao não exibir a reprise do capítulo final de Garota do Momento no sábado, 28, como costuma fazer com suas novelas, a Globo marcou para esta segunda-feira, 30, a reapresentação do último episódio da trama de Alessandra Poggi.

A mudança ocorreu por conta da transmissão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que ocupou a programação no fim de semana. Inicialmente, a emissora chegou a considerar que não exibiria a reprise, mas voltou atrás e decidiu incluir o capítulo final na grade desta segunda.

A reprise, entretanto, não passará no horário comum da novela, na faixa das 18h. Ela será exibida mais cedo, às 14h40, ocupando parte da tarde da programação da Globo. Com isso, as novelas A Viagem e História de Amor, que fazem parte da Sessão Especial e Vale a Pena Ver de Novo, respectivamente, retornam à grade na terça-feira, dia 1º.

Esta segunda-feira também marca a estreia de Êta Mundo Bom!, novela de Walcyr Carrasco com colaboração de Mauro Wilson. A produção vai substituir Garota do Momento na faixa das 18h, com estreia prevista para às 18h05, logo após a transmissão da partida entre Inter de Milão e Fluminense.