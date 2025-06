Nova onda de frio deve ter temperaturas abaixo de 10°C

Uma nova onda de frio começa a atingir o oeste e sul do Brasil a partir desta segunda-feira, 30. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas amarelo e laranja, a depender da região, para declínio de temperatura. Todo o centro-oeste e litoral paulista, incluindo a capital São Paulo, estão com alerta amarelo, de "perigo potencial".

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), a capital amanheceu nesta segunda com nebulosidade e baixas temperaturas. A rede de estações meteorológicas do município aponta a média de 15ºC.

"As simulações atmosféricas mais recentes de todos os modelos de previsão indicam uma nova queda da temperatura no decorrer da semana, em função da chegada de uma nova massa de ar frio polar, com previsão dos menores valores ocorrerem entre a terça-feira, 1, e o domingo, 6, afirma o CGE.

Esta onda de frio, no entanto, deve ser menos intensa que a anterior, em que recordes foram quebrados, com menor temperatura (0º) já registrada na capital paulista em nove anos. O declínio esperado pelo Inmet é de 3ºC a 5ºC nos locais em alerta amarelo (com exceção do litoral nordestino, cujo alerta é de acumulado de chuva), como é o caso da cidade.

"Os dias serão marcados por pequena amplitude térmica, gerando sensação de frio ligeiramente abaixo dos 10°C em alguns dias", diz a Prefeitura. Nesta terça, 1º de julho, a mínima prevista é de 13°C e a máxima de 18°C, com umidade do ar elevada, potencializando a sensação de frio.

Na região sul e no extremo oeste brasileiro, até a faixa sul de Rondônia, deve ocorrer declínio brusco de temperatura, com baixa maior que 5ºC, segundo o Inmet. A Climatempo alerta para risco de geada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Além disso, Santa Catarina, o extremo sul do Paraná e o extremo norte do Rio Grande do Sul têm alerta para acumulado de chuvas. "Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco", diz o Inmet sobre a região.

Veja a previsão em SP, segundo o Inmet:

Segunda

Mínima: 13°C

Máxima: 21°C

Terça

Mínima: 12°C

Máxima: 22°C

Quarta

Mínima: 9°C

Máxima: 13°C

Quinta

Mínima: 11°

Máxima: 16°C

Sexta

Mínima: 8°C

Máxima: 18°C