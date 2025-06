Palmeiras x Botafogo no Mundial: onde assisitr, horário e escalações

Palmeiras e Botafogo entram em campo neste sábado (28), às 13h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O confronto acontece na Filadélfia, nos Estados Unidos, e abre a fase eliminatória da competição.



O jogo terá transmissão ao vivo na TV Globo, sportv, ge e Cazé TV.



O Verdão garantiu a liderança do Grupo A, apesar de oscilações na primeira fase: empatou com o Porto, venceu o Al Ahly e buscou um empate no fim contra o Inter Miami, após sair perdendo por 2 a 0. Já o Botafogo ficou em segundo no Grupo B, com vitórias sobre Seattle Sounders e PSG, e uma derrota para o Atlético de Madrid.



Quem vencer, avança às quartas de final e encara o ganhador de Benfica x Chelsea, que se enfrentam às 17h deste sábado.



Prováveis escalações:



Palmeiras – técnico: Abel Ferreira

Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).



Botafogo – técnico: Renato Paiva

John; Vitinho, Jair (Kaio Fernando), Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Cuiabano; Igor Jesus.