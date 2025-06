Clássico nacional abre as oitavas do Mundial de Clubes nos EUA

Em alta, Palmeiras e Botafogo vão medir forças neste sábado (28) pela vaga às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e para manter vivo o sonho do título inédito. A partida será realizada às 13h (de Brasília), no Lumen Field, na Filadélfia.

Apesar de estar invicto na competição e de ter sido líder do Grupo A na fase classificatória, o Verdão tem apenas uma vitória no torneio, diante do Al-Ahly, por 2 a 0 – os outros dois jogos terminaram empatados, com equilibrado 0 a 0 diante do Porto e um frenético 2 a 2 com o Inter Miami, somando cinco pontos.

A equipe do técnico Abel Ferreira planeja mudanças na escalação. Após lesão de Murilo na última rodada, o português deve colocar Bruno Fuchs para fazer dupla com Gustavo Gómez,enquanto Micael corre por fora. Depois de se recuperar de edema na coxa direita, Anibal Moreno está de volta aos campos, e algumas dúvidas seguem no elenco, como a permanência de Marcos Rocha após dois jogos ruins de Giay na lateral direita e recolocação de Vitor Roque entre os titulares na vaga de Flaco López.

Do outro lado, após triunfo, por 2 a 1, diante Seattle Sounders, o Botafogo venceu de maneira histórica o PSG (atual campeão europeu) por 1 a 0. Na rodada seguida, porém, foi derrotado pelo Atlético de Madrid por igual placar, ficando em segundo lugar no Grupo B, com seis pontos.

O treinador Renato Paiva não terá Gregore, que cumpre suspensão automática pelo segundo cartão amarelo, após ter feito cera contra o time espanhol. Com isso, Marlon Freitas e Allan formarão a dupla de volantes. Para o alívio carioca, Cuiabano está de volta, provavelmente como ponta-esquerda.

Já foram realizados na história 129 confrontos entre Palmeiras e Botafogo, com 51 vitórias paulistas e 39 do <CF51>Glorioso</CF>. A rivalidade se intesificou nos últimos anos, com duelos marcantes, como na edição 2023 do Campeonato Brasileiro, quando a equipe paulista aplicou virada histórica, por 4 a 3, ou na Copa Libertadores de 2024 – cariocas eliminaram os alviverdes no Allianz Parque nas oitavas de final.

“A gente não vê como revanche, vê como uma decisão. São campeonatos completamente diferentes, não pensamos no que aconteceu no ano passado”, disse o meia-atacante Maurício, uma das prováveis novidades na escalação entre os titulares. “Temos em mente o presente, então temos que estudá-los da melhor forma possível. Já nos enfrentamos várias vezes, temos um conhecimento melhor.”

“Um confronto disputado, a gente sabe o que foram os últimos jogos entre Botafogo e Palmeiras. Duelos importantes, decisivos, e mostraram o quanto as equipes estão preparadas e têm bom futebol”, ressaltou o lateral-esquerdo Alex Telles à TV Botafogo.

Quem sair vitorioso do duelo aguardará pelo vencedor de Benfica x Chelsea, que jogam na sequência, às 17h, em Charlotte. Também está em jogo premiação de US$ 13,1 milhões (cerca de R$ 72,5 milhões).