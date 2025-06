Homem tenta fugir com carro furtado e é preso em São Bernardo

Um homem foi preso na noite de sexta-feira (27) no bairro Batistini, em São Bernardo, após ser flagrado dirigindo um carro furtado. A abordagem foi feita por equipes da Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar, que notaram atitude suspeita do motorista.

Durante a verificação, os policiais constataram que o veículo havia sido furtado. O condutor, que já tinha passagens por tráfico de drogas, demonstrou nervosismo e tentou fugir, o que levou os agentes a usarem algemas para contê-lo.



Levado ao 3º Distrito Policial da cidade, o suspeito permaneceu preso por receptação.

