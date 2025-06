Projeto leva lazer, cultura e esporte ao Província de Treviso

O Sesc no Parque propõe uma manhã especial para toda a família! Neste domingo (29), a unidade em São Caetano promove nova edição do projeto, oferecendo ao público programação gratuita com atividades culturais, esportivas e de bem-estar, em meio à natureza e ao ar livre. O evento será das 9h às 13h no Parque Província de Treviso, localizado na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, 83 – bairro Fundação, em São Caetano. O espaço conta com ampla área verde, ideal para promover encontros, brincadeiras e ações que fortalecem os laços comunitários.

Das 9h às 13h, haverá recreação esportiva para todas as idades com bolas, raquetes, cordas, jogos e brincadeiras que estimulam o convívio, a integração e o bem-estar.

No Espaço de Brincar, das 10h às 13h, a atração será o Jardim Sensorial. Criado pela pedagoga Dih Vendrasco, o Ateliê Sensorial oferece experiências sensoriais e artísticas com materiais naturais, pensadas especialmente para a primeira infância, mas que encantam pessoas de todas as idades. A proposta é promover o contato com a natureza, o brincar livre e a estética do cuidado, com raízes e pés no chão.

Já das 11h às 12h, haverá o espetáculo circense Mobile, com a Cia. Circo Delírio. A peça é inspirada nas migrações e mobilidades humanas. Três artistas exploram o espaço em equilíbrio, manipulação e construção de imagens, criando estruturas e histórias por meio do movimento.