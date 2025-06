Kendrick Lamar traz turnê mundial ao Brasil em setembro com show em São Paulo

Depois de esgotar arenas na América do Norte e anunciar datas na Europa, Reino Unido e Austrália, o rapper Kendrick Lamar confirmou que sua turnê mundial The Pop Out – Grand National Tour também passará por países da América Latina. No Brasil, a única apresentação será realizada no dia 30 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo.



A turnê é apresentada pela Live Nation em parceria com a pgLang, companhia criada por Kendrick, e inclui ainda México, Colômbia, Argentina e Chile. O duo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso será responsável pelo show de abertura em todas as datas latino-americanas.



Show no Brasil: local, ingressos e datas de venda

Em São Paulo, a apresentação será realizada em uma terça-feira, 30 de setembro de 2025, com abertura dos portões às 15h e início do show previsto para 20h30. Os ingressos poderão ser adquiridos exclusivamente pela plataforma Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br).



Calendário de vendas:

- 30 de junho: Pré-venda exclusiva para clientes Santander Select e Private Banking com cartões Infinite e Black.



- 1º de julho: Pré-venda para todos os demais clientes Santander (exceto cartões de viagem).



- 2 de julho: Venda geral, aberta ao público, a partir das 11h no site e às 12h na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência, local ainda não divulgado).



Cada CPF poderá comprar até 6 ingressos, sendo no máximo 2 meias-entradas.



Valores dos ingressos – Show em São Paulo (Allianz Parque)

- Pista Premium: R$ 990 (inteira) / R$ 495 (meia)



- Cadeira Inferior: R$ 890 (inteira) / R$ 445 (meia)



- Pista Comum: R$ 590 (inteira) / R$ 295 (meia)



- Cadeira Superior: R$ 560 (inteira) / R$ 280 (meia)



A classificação etária é de 16 anos. Menores entre 5 e 15 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. O parcelamento será de até 5x sem juros para clientes Santander e 3x sem juros para o público geral.



Agenda da turnê na América Latina

23/09 – Cidade do México, México (Estadio GNP Seguros)

Ingressos: a partir de 3 de julho, 14h (hora local)





27/09 – Bogotá, Colômbia (Vive Claro)

Ingressos: a partir de 4 de julho, 10h





30/09 – São Paulo, Brasil (Allianz Parque)

Ingressos: a partir de 2 de julho, 11h





04/10 – Buenos Aires, Argentina (Estadio River Plate)

Ingressos: a partir de 1º de julho, 10h





07/10 – Santiago, Chile (Estadio Monumental)

Ingressos: a partir de 3 de julho, 12h





Turnê mundial: próximas datas

Após os shows na Europa com a participação da cantora SZA, Kendrick Lamar segue com a Grand National Tour pela América Latina, e encerra o ano com duas apresentações na Austrália:



03/12 – Melbourne (AAMI Park)



10/12 – Sydney (Allianz Stadium)



Sobre a turnê

Lamar lançou a Grand National Tour após o sucesso do evento “The Pop Out”, em Los Angeles, reunindo artistas da cena californiana em junho. A nova etapa marca seu retorno aos palcos com repertório voltado a grandes hits e colaborações recentes. O rapper já venceu 17 Grammys e é considerado um dos principais nomes da música contemporânea.