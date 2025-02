Kendrick Lamar canta música ganhadora do Grammy 2025 em show ao lado de SZA durante o Super Bowl

Mais um Super Bowl, mais um showzaço... Neste domingo, dia 9, está rolando um dos jogos mais importantes para os amantes de esportes. Como já é tradicional, a apresentação que acontece no intervalo é uma atração especial e neste ano quem ficou responsável por este entretenimento foi Kendrick Lamar.

Garantindo um grande momento para os torcedores do Philadelphia Eagles e também do Kansas City Chiefs, o rapper trouxe a estética totalmente norte-americana para o jogo.

Para dar o pontapé inicial ao momento, Samuel L.Jackson surpreendeu o público ao surgir com uma cartola nas cores da bandeira dos Estados Unidos. Mas ele não parou por aí, o ator fez a introdução e várias participações no show de Lamar.

Com vários hits um atrás do outro, o cantor fez a galera virar um grande coro com a música mais importante da carreira até o momento: Not Like Us. A canção que foi feita em uma briga com Drake garantiu recentemente três Grammys para Kendrick.

Continuando com o showzaço, repleto de dançarinos nas cores branco, azul e vermelho, ele também se apresentou com SZA. A cantora chegou para fazer alguns duetos com Kendrick.