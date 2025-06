Turismo rodoviário cresce, mas segurança depende da idade da frota

Mais de 100 milhões de pessoas viajaram de ônibus pelo Brasil em 2024, segundo o Anuário Estatístico TRIIP, da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). O levantamento revela que o transporte rodoviário — em especial nas rotas interestaduais e por fretamento — continua sendo um dos principais meios usados por quem se desloca a lazer, trabalho ou estudo. Mas o dado também alerta para um desafio antigo: a idade dos veículos.



No serviço regular interestadual, 25% da frota ultrapassa dez anos de uso. Embora o limite regulatório seja de 15 anos, veículos mais antigos tendem a apresentar mais falhas mecânicas, segundo a Polícia Rodoviária Federal — o que pode afetar diretamente a segurança dos passageiros. Já no fretamento, não há limite de idade para os ônibus, o que gera ainda mais disparidades na qualidade das viagens.



Enquanto isso, algumas empresas tentam se diferenciar. A operadora Santa Maria, por exemplo, que atua com linhas regulares e fretamento, afirma manter sua frota com média de apenas três anos. Além disso, adota medidas como manutenção pré-viagem, oficinas de apoio, uso de tecnologias embarcadas (como sensores anticolisão e telemetria ativa) e treinamento frequente de motoristas.



“A segurança do passageiro não pode depender só da sorte. A idade do ônibus importa, e o setor precisa olhar para isso com seriedade, especialmente quando falamos de turismo rodoviário”, afirma Gabriel Nunes, diretor da empresa.



O anuário da ANTT mostra ainda que o número de viagens regulares ultrapassou 1,6 milhão em 2024, com movimentação média de 125 mil passageiros por dia — principalmente às sextas-feiras e durante férias escolares. A maioria das viagens dura entre 4 e 16 horas.



Além das rotas regulares, o fretamento transportou mais de 13 milhões de pessoas, especialmente em viagens turísticas e corporativas. A demanda no semiurbano também foi expressiva, com mais de 51 milhões de passageiros ao longo do ano.



Para o viajante que escolhe o ônibus como meio de transporte, vale observar a idade do veículo e as condições oferecidas antes de embarcar. Segundo especialistas do setor, boas práticas como renovação de frota, uso de tecnologia e manutenção preventiva ainda são mais comuns em operadoras de maior porte ou com rotinas mais estruturadas. Já no fretamento, a atenção deve ser redobrada: nem sempre o preço mais baixo garante a mesma segurança.