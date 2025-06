Feriado de Corpus Christi impulsiona viagens rodoviárias no Sudeste

O feriado prolongado de Corpus Christi, que começa na quinta-feira (19), está movimentando o setor de transporte rodoviário. A plataforma Buser, que intermedia viagens de ônibus fretados, prevê aumento de 30% no volume de passageiros na comparação com um fim de semana comum.



De acordo com a empresa, o movimento começou a crescer já na noite de terça-feira (17) e deve atingir o pico entre quarta (18) e quinta-feira (19), tanto nos pontos de embarque espalhados pelas cidades quanto em rodoviárias parceiras. Para atender à demanda, mais de 200 ônibus extras foram escalados.



Os destinos mais procurados estão concentrados nas capitais e em cidades turísticas do Sudeste, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Campinas. Municípios do interior paulista e do litoral fluminense, como Ribeirão Preto, Cabo Frio e São José dos Campos, também aparecem entre os trajetos mais buscados, além de Uberlândia (MG) e Vila Velha (ES).



O aumento da procura reflete dois perfis principais: viajantes que aproveitam a folga para turismo de lazer e aqueles que utilizam o período para visitar familiares em outras cidades.



Além da oportunidade de viajar com menor custo em comparação às passagens aéreas, o calendário de 2025 também influencia a alta na demanda. Depois do Corpus Christi, apenas o feriado da Consciência Negra, em 20 de novembro, permite emenda com o fim de semana, o que leva muitos a antecipar viagens neste primeiro semestre.



O modelo de transporte oferecido pela plataforma permite embarques em locais fora das rodoviárias tradicionais, além de oferecer possibilidade de cancelamento e remarcação de viagens diretamente pelo aplicativo. Segundo a Buser, essa flexibilidade tem sido um dos fatores que impulsionam o crescimento do setor, especialmente em feriados prolongados.