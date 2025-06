Alunos de São Caetano recebem avaliação odontológica nas escolas

Estudantes da rede municipal de São Caetano, do berçário ao 9º ano do Ensino Fundamental, estão passando por avaliação odontológica nas próprias escolas. A ação é realizada pela equipe do PSE (Programa Saúde na Escola), em parceria entre as Secretarias de Saúde e de Educação.



O objetivo é promover a prevenção e ensinar, desde cedo, a importância da saúde bucal. As atividades incluem palestra educativa, escovação supervisionada e, por fim, avaliação individual. Alunos que apresentarem necessidade de atendimento especializado são encaminhados com guia para a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima.

Nesta semana, o trabalho foi realizado na EMEF Maria Teresinha Dario Fiorotti, no Bairro Santa Maria. A equipe é composta por profissionais da saúde bucal como Rafaela Leão Camillo (coordenadora), Vilma Bertochi, Adriane Marchi, Rosemeire Borges, Thifanny de Souza, Adriana Liba e Luciana Marques.



"Reforçamos que o cuidado com a boca deve acompanhar os estudantes ao longo da vida. Muitos estudos mostram que a saúde começa pela boca", explicou a coordenadora Rafaela.



Quando necessário, o atendimento continua nas UBSs e, em casos mais complexos, os alunos são encaminhados para os Centros de Especialidades Odontológicas da cidade, nos bairros Nova Gerty e Fundação.



A coordenadora ainda destaca o papel essencial das famílias no processo: “É fundamental que os pais levem os filhos às unidades indicadas para que o tratamento tenha continuidade. Contamos com apoio do Programa Saúde da Família, mas a colaboração da família faz toda a diferença.”