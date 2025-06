Encarte do novo álbum de Lorde exibe close íntimo e divide opiniões

O lançamento do novo álbum de Lorde, Virgin, não chamou atenção apenas pela sonoridade experimental e pelas letras sobre sexualidade, feminilidade e identidade. A cantora neozelandesa também causou alvoroço com o encarte da versão em vinil do disco: uma imagem que mostra um close de sua vulva, parcialmente coberta por uma calça de plástico transparente.



LEIA MAIS: Lorde movimenta as redes com lançamento do novo álbum, 'Virgin'

A foto, incluída no material físico do álbum, rapidamente se espalhou pelas redes sociais nesta sexta-feira (27) e provocou reações intensas — tanto de apoio quanto de reprovação. No X (antigo Twitter), internautas acusaram a cantora de usar nudez para autopromoção e classificaram o material como "desnecessário" ou “apelativo”. "Eu não precisava ver", escreveu um usuário.



Por outro lado, muitos fãs defenderam a artista e contextualizaram a imagem com o conteúdo do próprio álbum, que aborda diretamente temas como o corpo, o desejo, a autoimagem e a liberdade feminina. “Não me aguento com as pessoas chamando essa capa do vinil de pornografia e antifeminismo, como se todo o álbum da Lorde não fosse justamente sobre isso”, argumentou uma usuária.



"É uma foto linda, e o pacote de vinil inteiro também, mas, vamos lá, quase não mostra nada. Não precisa de tanto discurso. A Madonna dos anos 90 teria matado todos vocês", escreveu outro internauta. Outro ironizou: “Quase não abri o Twitter hoje, aí quando abro, o pessoal está em xilique porque viu a testa da p*** da Lorde. Olha, sinceramente viu”.

A imagem não faz parte da capa principal do álbum, disponível nas plataformas digitais, mas integra o material que acompanha a edição física. Ainda assim, a repercussão foi suficiente para colocar Lorde mais uma vez no centro do debate sobre arte, corpo feminino e conservadorismo.



Conhecida por provocar reflexões com seus trabalhos, Lorde já vinha sinalizando que Virgin seria seu disco mais ousado e confessional até agora. E, ao que tudo indica, está cumprindo essa promessa dentro e fora das faixas.