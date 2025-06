Lorde movimenta as redes com lançamento do novo álbum, 'Virgin'

O lançamento de Virgin, o aguardado quarto álbum de estúdio de Lorde, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (27), especialmente o X (antigo Twitter), onde o nome da cantora neozelandesa rapidamente foi parar entre os assuntos mais comentados. Fãs e admiradores exaltaram a profundidade lírica e estética do novo trabalho, que mergulha em temas como sexualidade, identidade e juventude.



Com 11 faixas, o disco marca o retorno de Lorde após o intimista Solar Power (2021) e é visto por muitos como uma guinada mais intensa e conceitual. Os singles Hammer, What Was That e Man of the Year já vinham indicando o tom do álbum, descrito por fãs como “visceral”, “confessional” e “quase performático”.



No X, os comentários se dividiram entre análises emocionadas e reações espontâneas. “Não adianta, gente. A Lorde é uma artista muito única, ela consegue capturar essências muito específicas na arte dela. É a síntese do ser jovem”, escreveu uma usuária. Outro destacou: “Lorde voz de uma geração, mesmo aclamada por Bowie, não à toa tô muito Virgin hoje”.



“Esse álbum novo da Lorde tá bom demais”, resumiu um fã. Outro postou: “Estou apaixonado no novo álbum da Lorde”.



Com Virgin, Lorde reafirma seu espaço como uma das vozes mais originais da música pop contemporânea. A artista, que despontou mundialmente com Pure Heroine (2013) e consolidou sua crítica e poética com Melodrama (2017).