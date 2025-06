MDB Mauá realiza convenção com cerca de 300 pessoas e elege nova Executiva Municipal

O MDB de Mauá realizou, na noite desta quarta-feira (25), sua convenção municipal na Câmara da cidade. O evento reuniu cerca de 300 pessoas, entre filiados, apoiadores e lideranças políticas da região, e marcou a eleição do novo diretório municipal, da comissão executiva e do conselho fiscal do partido.

A nova executiva será presidida pelo vereador licenciado e atual secretário de Planejamento Urbano de Mauá, Chiquinho do Zaira, que assume o cargo com a missão de fortalecer a atuação do partido na cidade. A vice-presidência ficará a cargo de Icão, que ocupava a presidência até então e foi responsável por conduzir o partido com organização e competitividade na última eleição municipal.

Na ocasião, o MDB foi o segundo partido mais votado em Mauá e hoje conta com dois vereadores na Câmara Municipal – Renan Pessoa e Simão – além de ter o superintendente Emerson Nego à frente da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá). Todos os 24 candidatos que disputaram a última eleição pelo partido estiveram presentes.

LEIA TAMBÉM:

Chiquinho do Zaíra mira chefia da Câmara



Ao assumir a presidência, Chiquinho do Zaira destacou o compromisso com a reorganização partidária e o diálogo direto com a população: “O MDB deu um grande passo com a eleição da nova executiva em Mauá. Assumo a presidência com o compromisso de fortalecer nossos quadros, atrair novos simpatizantes e aproximar ainda mais o partido da população. Vamos focar em fortalecer o MDB aqui na cidade, com uma atuação presente, organizada e voltada para os desafios locais. Contamos com o respaldo do nosso presidente nacional, Baleia Rossi, e com um alinhamento regional que reforça o MDB como um movimento em constante transformação.”

A convenção também contou com a presença de lideranças políticas da região, como o presidente do MDB de Santo André, Wagner Grillo, que ressaltou o papel estratégico de Mauá no cenário regional: “Ver o MDB local se reorganizando com lideranças atuantes como essas é um sinal de que estamos no caminho certo. O MDB do (Grande) ABC está em movimento — de forma unida, moderna e próxima das demandas da população.”

A nova executiva do MDB Mauá já iniciou os trabalhos com foco em três eixos principais: a filiação de novos membros, o fortalecimento da participação da mulheres na política e da juventude partidária, além da criação de um modelo de formação política voltado para militantes e novos filiados. O objetivo é ampliar o engajamento, a qualificação e a participação da sociedade nas decisões partidárias.