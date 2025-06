Sesi Diadema abre inscrições para curso gratuito de Programação e Robótica

O Sesi Diadema, em parceria com a Prefeitura de Diadema, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Programação e Robótica – Módulo I, voltado exclusivamente para alunos da rede pública de ensino e jovens atendidos por ONGs, mediante autodeclaração de baixa renda na inscrição online. Estudantes com idade entre 08 e 15 anos podem se cadastrar e as vagas que serão preenchidas por ordem de inscrição. As aulas terão início no dia 28 de julho e serão ministradas no Espaço Maker do Centro de Formação Carlos Kopcak.

Vale destacar que Diadema foi a primeira cidade do Grande ABC a receber do Sesi-SP um Espaço Maker que funciona fora das unidades escolares. A iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria com a Prefeitura do município, que já de longa data abraça diversos programas nas áreas de esporte, cultura e educação. "Ao oferecer um curso gratuito de Programação e Robótica para jovens da rede pública e de ONGs, o Sesi reafirma seu compromisso com uma educação inovadora e inclusiva. Queremos despertar o interesse pela tecnologia desde cedo e proporcionar oportunidades reais de desenvolvimento pessoal e profissional para esses estudantes", destacou a Gerente Regional do Grande ABC, Roberta Borrego.

Durante os encontros presenciais, de 1h30 cada, os participantes aprenderão conceitos básicos de programação, automação e princípios da robótica. O objetivo é ampliar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos de escolas públicas nas seguintes competências: pensamento criativo; raciocínio lógico; resolução de situação-problema; cultura maker e projetos; e trabalho em equipe (colaboração, respeito, empatia, etc).

Nas aulas, os alunos terão acesso à material didático desenvolvido pela Fundação Micro:bit e adaptado pelo SESI-SP; ao software Microsoft MakeCode, voltado para programação e criação de projetos; além de placa processadora Micro:bit com sensores, botões de acionamento e matriz de leds integrados.

SERVIÇO Sesi Diadema

Período de inscrições: até 28 de julho de 2025.

Local das aulas: Centro de Formação Carlos Kopcak.

Endereço: R. Manoel da Nóbrega, 155 - Centro, Diadema.

Duração do curso: de julho a novembro de 2025.

Os interessados devem efetuar inscrição de acordo com a faixa etária, neste link.