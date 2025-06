RB Salzburg x Real Madrid: saiba onde assistir e possíveis times

Ainda com a situação do grupo indefinida, RB Salzburg e Real Madrid se enfrentam pela última rodada da Chave H do Mundial de Clubes, nesta quinta-feira (26), às 22h (de Brasília). Apesar de dividirem o topo da tabela, ambos os times ainda correm risco de ficar de fora do mata-mata. A partida acontece no estádio Lincoln Financial Field, na Philadelphia, nos Estados Unidos, e terá transmissão de Globo, SporTV e Cazé TV.



Mesmo com chances de eliminação, as equipes chegam para o confronto dependendo apenas de si para assegurar as vagas às oitavas de final. Ambos somam quatro pontos e disputam lugar com os sauditas do Al Hilal, que tem dois pontos e encaram o já eliminado Pachuca, zerado. Os dois classificados enfrentaram Juventus-ITA ou Manchester City-ENG no mata-mata.

Caso haja um vencedor no duelo entre austríacos e espanhóis, esse clube avança como líder da chave, enquanto o derrotado depende de um tropeço do Al Hilal para passar de fase. Se o jogo acabar empatado, ambos os times avançam também se o time saudita não conquistar os três pontos.



Se houver igualdade no duelo europeu, mas os árabes vencerem, os três times ficarão empatados em pontuação, e a vaga será definida nos critérios de desempate, que seguem a seguinte ordem: confronto direto, saldo de gols e gols pró.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: quinta-feira, 26 de junho, às 22h (de Brasília)



- Local: Lincoln Financial Field, na Philadelphia, nos Estados Unidos



- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (streaming)



Prováveis escalações:

RB Salzburg: Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussem e Kratizg; Badstrup, Diabaté e Gloukh; Nene, Baidoo e Oniswo (Ratkov).

Técnico: Thomas Letsch



Real Madrid: Courtois; Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Tchouamení, Federico Valverde, Arda Güler (Rodrygo) e Bellingham; Vini Jr e Gonzalo García.

Técnico: Xabi Alonso

